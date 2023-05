„Hartz und herzlich“: Marina und Florian äußern sich erstmals zu Lisa-Maries Tod

Todesfall in den Benz-Baracken

Ein halbes Jahr nachdem Lisa-Marie, die Tochter von „Hartz und herzlich“-Teilnehmern Marina und Florian, starb, sprechen die Eltern über die Todesursache im TV. Lesen Sie hier mehr:

Auch in den neuen Episoden „Hartz und herzlich“ können die Zuschauer wieder den Alltag in der sozial schwachen Siedlung mitverfolgen. Doch das bunte Treiben in den Benz-Baracken wird von einem tragischen Todesfall überschattet. Lisa-Marie, die 16-jährige Tochter der „Hartz und herzlich“-Protagonisten Marina und Florian, ist tot.

MANNHEIM24 verrät, wann die „Hartz und herzlich“-Protagonisten Marina und Florian erstmals im TV über die Todesursache ihrer Tochter sprechen.

Ein halbes Jahr ist es inzwischen her, dass die 16-jährige Lisa-Marie aus dem Leben gerissen wurde. Der unerwartete Todesfall hat Familie, Freunde und die Bewohner der Siedlung mitgenommen. Auch im Netz ist die Anteilnahme der Fans groß. (sik)

Rubriklistenbild: © MANNHEIM24/Celine Burghardt