„Frechheit diese Sendezeit“: „Hartz und herzlich“-Fans kritisieren neuen Sendeplatz

Bald hat das Warten ein Ende! Anfang Mai kommen neue Folgen „Hartz und herzlich“ aus Mannheim. Doch die beliebte Sozialdoku hat einen neuen Sendeplatz bekommen:

RTLZWEI zeigt auch im Mai neue Folgen „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken – einem Viertel, das genauso vielseitig wie seine Bewohner ist. Dort wird das Leben der Darsteller von RTLZWEI-Kameras begleitet. Zuschauer dürfen sie dabei beobachten, wie sie trotz finanzieller Schwierigkeiten und Arbeitslosigkeit um ihr Familienglück kämpfen. Darüber berichtet MANNHEIM24.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Neue Folgen im TV – und das schon ab Anfang Mai

Immer wieder haben Zuschauer etwas an der RTLZWEI-Sozialdoku zu bemängeln – seien es die Darsteller, sei es das, was sie machen, oder eben das, was sie nicht machen. So haben sich die Fans über die Jahre bereits über einige Szenen echauffiert – zuletzt erklärte ein „Hartz und herzlich“-Fan sogar einen Sendungsboykott.

Was die Zuschauer sehen wollen? Vor allem den nachbarschaftlichen Zusammenhalt, den Alltag mit Hartz IV, die Sorgen ums Geld und die Zukunftspläne der Barackler. Auch in den neuen Folgen „Hartz und herzlich“ kann verfolgt werden, wie die junge „Hartz und herzlich“-Generation um ihre Zukunft kämpft. Dafür veröffentlicht die RTLZWEI-Sendung bei Instagram eine Ankündigung für die kommenden Folgen.

Offizielle „Hartz und herzlich“-Seite veröffentlicht Vorschau von neuen Folgen

„Wie geht es weiter bei Elvis, Janine und Co? Trotz Geldsorgen und Ämterärger mangelt es nicht an Herzlichkeit“, postet der offizielle Instagram-Kanal von „Hartz und herzlich“. Entsprechend sind auf dem kurzen Video auch Ausschnitte gezeigt, was in der nächsten Folge ansteht.

Natürlich sind die Lieblinge der Sendung wieder mit dabei – und auch im Ankündigungsclip zu sehen: Janine erreicht einen großen Meilenstein – ihr eigener Laden steht kurz vor der Eröffnung. Gar nicht so einfach, denn schließlich ist Janine Mutter von Zwillingen und muss die beiden alleine großziehen!

„Hartz und herzlich“-Fans mit klarer Ansage: „Eine Frechheit diese Sendezeit....“

Da die neuen Folgen nicht – wie die Ausstrahlungen zuvor – zur Primetime laufen, sondern bereits am Nachmittag ausgestrahlt werden, zeigen sich die Fans in den Kommentaren zu der Ankündigung wenig begeistert. Wie so oft haben einige „Hartz und herzlich“-Fans Kritik zu üben.

„Eine Frechheit diese Sendezeit...“, kommentiert ein Zuschauer auf Instagram. Dem pflichten weitere Fans bei: „Warum tut ihr das? Das ist eine Arbeitnehmer unverträgliche Uhrzeit. Bringt doch bitte neue Folgen wieder um 20:15 Uhr“ und „Schade, dass es um 16:05 Uhr kommt. Es gibt Menschen, die um diese Zeit arbeiten müssen“, ist in den Kommentaren zu lesen.

„Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken: TV-Lieblinge müssen fiese Kommentare wegstecken

Die Kritikpunkte der neuen Folgen gelten diesmal hauptsächlich der Sendezeit – doch auch die Benz-Barackler sind regelmäßig Hass-Kommentaren ausgesetzt. Kommentare wie: „Wenn Elvis seine Motivation auch arbeitsmäßig so einsetzen würde, wie dort... Aber arbeiten gehen ‚lohnt‘ sich ja nicht für ihn“, sind dabei erst der Anfang.

Doch mittlerweile haben die Bewohner der Benz-Baracken gelernt, wie man mit Hatespeech und traurigen Ereignissen umgeht. Neben finanziellen Niederlagen und Anfeindungen im Netz erschüttern auch Todesfälle die Sozialdoku-Stars. So haben sie sich schmerzlich von „Hartz und herzlich“-Kult-Teilnehmerin Gudrun verabschieden müssen. (sik)