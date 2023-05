„Für die unendliche Liebe“ – „Hartz und herzlich“-Paar kauft romantische Luxusartikel

Von: Madlen Trefzer

Bei „Hartz und herzlich“ steht eine größere Ausgabe an. Damit die Hochzeitsglocken läuten können, muss ein Baracken-Pärchen aus Mannheim tiefer in die Tasche greifen:

In der neuen Folge von „Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI geht es wieder drunter und drüber. Wo früher die Mitarbeiter des nahegelegenen Benz-Werks gewohnt haben, leben heute größtenteils Hartz-IV-Empfänger. Neben Stress mit Ämtern und Schicksalsschlägen kommen auch ein paar angenehme Aufgaben auf die Bewohner der Benz-Baracken in Mannheim zu. MANNHEIM24 berichtet, was in Folge 15, Staffel 6 passiert:

Pärchen von „Hartz und herzlich“ geht zum Mannheimer Juwelier

Petra und Sascha sind seit 2,5 Jahren verlobt. Nun sollen endlich die Hochzeitsglocken läuten. In der Mannheimer Innenstadt macht sich das Paar auf die Suche nach Ringen und geht zu einem Juwelier. Das „Hartz und herzlich“-Pärchen hat bereits eine Vorstellung, wie die Ringe auszusehen haben und präsentiert dem Fachmann das Foto der gewünschten Trauringe, die allerdings erst bestellt werden müssen.

Das Budget der beiden „Hartz und herzlich“-Darsteller ist begrenzt. Rund 150 Euro können für beide Ringe ausgeben werden. Doch der Juwelier kann den beiden ein gutes Angebot machen und präsentiert ihnen die verfügbaren Silberringe in dem gewünschten Preissegment. Es steht sogar schon fest, wann die „Hartz und herzlich“-Hochzeit ausgestrahlt wird.

„Hartz und herzlich“-Pärchen ist bereit, den nächsten Schritt zu wagen: Beim Mannheimer Juwelier angekommen wird erst einmal die Ringauswahl begutachtet. © RTLZWEI (Screenshot)

„Für die unendliche Liebe“ – „Hartz und herzlich“-Darsteller beim Juwelier

Ein Ring, der Petra gefällt, wird angelegt und scheint ganz gut zu passen. Gegen einen kleinen Aufpreis kann er mit einem Stein versehen werden. Es macht aber den Anschein, als sei ihr die Gravur auf der Innenseite des Rings wichtiger. Dort kommt nämlich der Name ihres Zukünftigen rein. Das Paar wünscht sich auch ein Unendlichkeitszeichen, „für die unendliche Liebe“, kommentiert der Juwelier.

„Wir haben das jetzt günstiger bekommen, als die Ringe im Internet“, erklärt Petra. Das Pärchen freut sich. „Wieder ein kleines Stückchen für unser Glück“, so Sascha. Mitten in der Mannheimer Innenstadt gibt es dann zum Abschluss noch ein flüchtiges Küsschen. Beinahe so süß anzusehen, wie die berühmte Szene mit dem Brief von „Hartz und herzlich“-Sarsteller Sascha, der seine Petra einst zu Tränen rührte. (mad)