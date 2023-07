„Hartz und herzlich“-Pascals Pläne nach dem Umzug – „Nicht auf Staatskasse sitzen“

Von: Sina Koch

Die „Hartz und herzlich“-Familie rund um Petra, Pascal und Selina hat die Benz-Baracken verlassen. Wie geht es für die Ex-Mannheimer jetzt beruflich weiter?

In der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI sind die Mannheimer Benz-Baracken längst fester Bestandteil. Das Leben im Viertel ist von Armut, gesundheitlichen Problemen und Ämterstress geprägt. Ein Kreislauf, aus dem eine Familie, die sich seit Jahren vom RTLZWEI-Kamera-Team begleiten lässt, endlich ausbrechen will! Die „Hartz und herzlich“-Teilnehmer Pascal, Selina und Petra wagen einen Neuanfang in Dessau.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: TV-Liebling Pascal zieht mit seiner Familie nach Dessau

Wie MANNHEIM24 berichtet, hat die Familie den Benz-Baracken den Rücken gekehrt. Ob Petra, Pascal und Selina weiterhin bei „Hartz und herzlich“ zu sehen sein werden, steht noch nicht fest. Über Instagram hält er die Fans jetzt auf dem Laufenden, wie es nach dem Umzug für die Mannheimer Familie weitergeht.

Er eröffnet seine aktuelle Instagram-Story mit ernsten Worten: „Ich habe sehr viele positive Direktnachrichten bekommen, aber auch sehr viele negative. [...] Liebe Leute, erst denken, bevor man etwas tut“. Zuletzt hatte der „Hartz und herzlich“-Protagonist den Hatern „weitere Schritte“ angedroht. Dem Ex-Mannheimer liegt es am Herzen, die Fans in seine Zukunftspläne einzuweihen. Und die interessiert vor allem, wie es bei ihm beruflich weitergeht!

Pascal von „Hartz und herzlich“ sucht Job: „Wir wollen hier auf keinen Staatskassen sitzen“

Der Umzug nach Sachsen-Anhalt hat der Familie neue Chancen eröffnet. Guten Mutes wollen sie einen neuen Anlauf wagen: „Wir wollen hier auf keinen Staatskassen sitzen. Wir sind erst frisch hier hergezogen und natürlich braucht es seine Zeit, bis man eine Arbeit gefunden hat, bis man ins Arbeitsleben reinkommt“, so Pascal in seiner Instagram-Story.

Anschließend gibt er seinen Followern ein großes Versprechen: „Ich kann euch schon mal versprechen: Ich, genauso wie Selina, meine Mutter und meine Freundin werden uns definitiv eine Arbeit suchen!“ Er bittet seine Fans allerdings um etwas Geduld. Und weil „Hartz und herzlich“-Pascal zahlreiche Hasskommentare abbekommt, denkt er sich etwas Neues aus. Der TV-Darsteller lässt den Frust der Hater nämlich nicht mehr auf sich sitzen.

Nach Benz-Baracken-Aus: Macht Pascal noch bei „Hartz und herzlich“ mit?

In seiner Instagram-Story gibt er außerdem ein Update, wie es mit den Dreharbeiten für „Hartz und herzlich“ weitergehen wird. „Wenn alles gefilmt wird von den Kameraleuten von Hartz und herzlich, dann werdet ihr das sehen, wenn nicht, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Liebe Leute, ihr wisst, die Benz-Baracken sind nicht direkt neben Dessau“, so Pascal.

Droht hier etwa das nächste TV-Aus? Erst kürzlich verkündete der langjährige „Hartz und herzlich“-Teilnehmer Jonas aus Mannheim, dass er in der neuen Staffel nicht mehr dabei sein werde. Nach dem Umzug ist Pascal sich nicht sicher, ob die Familie weiterhin mit Fernsehauftritten rechnen kann: „Ich bin mir nicht sicher, ob man dann oft genug gezeigt wird“, so Pascal via Instagram weiter. (sik)