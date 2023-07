Ist Pascals Freundin schwanger? „Hartz und herzlich“-Star nimmt Stellung

Von: Madlen Trefzer

Pascal von „Hartz und herzlich“ ist umgezogen. Mit Mutter, Schwester und Freundin wagt er einen Neuanfang in Sachsen-Anhalt. Heißt das auch Baby-News? Wir klären auf:

Das Leben verändert sich am laufenden Band – besonders bei den Teilnehmern der Sozialdoku „Hartz und herzlich“. Jeder, der regelmäßig die Benz-Baracken in Mannheim einschaltet, weiß, wie turbulent es dort manchmal zugeht: Familienleben, tragische Ereignisse und finanzielle Not stehen häufig auf der Tagesordnung. Doch hin und wieder wendet sich das Blatt auch – und es herrscht Aufbruchsstimmung bei den RTLZWEI-Darstellern, wie MANNHEIM24 weiß.

Gerüchteküche brodelt: Freundin von „Hartz und herzlich“-Pascal soll schwanger sein

Die Fans sind ziemlich überrascht, als die „Hartz und herzlich“-Stars Pascal, Petra und Selina die Benz-Baracken hinter sich lassen. In Sachsen-Anhalt fängt die Familie ein neues Leben an und teilt dies voller Freude auf den Sozialen Medien mit ihren Followern. Auch Pascals Freundin Lea kommt mit, doch nun scheint es ein Problem zu geben:

„Was haben die Hater oder Neider eigentlich für ein Problem?“, fragt sich Pascal in seiner neuen Instagram-Story. Nachdem der „Hartz und herzlich“-Darsteller von Fans verfolgt und fotografiert wird, soll nun ein krasses Gerücht in die Welt gesetzt worden sein. Es geht um seine Freundin Lea. Diese soll bösen Zungen zufolge angeblich schwanger sein. Wer genau allerdings das Märchen in die Welt setzte, finden wir nicht heraus.

Pascal von „Hartz und herzlich“: Freundin nimmt Stellung zur angeblichen Schwangerschaft

Weder in den Kommentaren auf Instagram noch auf Facebook finden wir Hinweise auf eine vermeintliche Quelle der Gerüchte. Pascal jedenfalls ist der felsenfesten Überzeugung, dass diese Information gerade die große Runde mache. Angeblich soll er auch persönlich darauf angesprochen worden sein.

Pascal lässt seine Freundin Lea persönlich auf die Frage nach der Schwangerschaft antworten: „Nein, ich bin nicht schwanger“, sagt die brünette junge Frau in die Kamera. „Und wenn sie es wäre, oder wenn sie das irgendwann mal ist, erfahrt ihr das eh“, verspricht Pascal. Damit wäre die Sache erst einmal geklärt.

„Ist mir scheiß egal, was die Leute labern“ – „Hartz und herzlich“-Pascal aufgewühlt

Doch Pascal belasten auch noch weitere Dinge. Er kann es nicht verstehen, dass manche Menschen gegen ihn uns seine Familie austeilen. Und das mithilfe von Fake-Accounts. Nicht zuletzt geriet der „Hartz und herzlich“-Darsteller in heftige Kritik wegen seiner Kleidung.

„Ist mir scheiß egal, was die Leute labern“, sagt Pascal sichtlich verletzt in seiner Instagram-Story. So egal scheint es ihm allerdings nicht zu sein – doch mit dummen Sprüchen, wie etwa „Hartz IV und der Tag gehört dir“, sollte der „Hartz und herzlich“-Darsteller immer rechnen – denn davon gibt es wie Sand am Meer. (mad)