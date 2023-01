Kontopfändung wegen hoher Schulden – „Hartz und herzlich“-Teilnehmer verzweifelt

„Hartz und herzlich“ – Das Geld der vierköpfigen Familie von Norman und Kathleen ist knapp berechnet. Der 32-Jährige muss monatlich 300 Euro Schulden abbezahlen.

Etwa 44 Kilometer von Berlin entfernt liegt eine Kreisstadt, die vor allem für ihren Problembezirk das „Brandenburgische Viertel“ bekannt ist. In den Wohnblöcken von Eberswalde leben etwa 6.700 Menschen. „Hartz und herzlich“ begleitet sie in ihrem oft schweren Alltag. Jeder Tag bringt neue Sorgen! An Problemen mangelt es auch dem zweifachen Vater Norman nicht. Der Karatelehrer muss jeden Cent zweimal umdrehen, da er sich hoch verschuldet hat.

„Hartz und herzlich“ im „Brandenburgischen Viertel“: Norman muss hohe Schulden abbezahlen

Ein sorgenfreies Leben kennt Norman nicht, wie MANNHEIM24 berichtet. Obwohl er einen Job hat, muss sein Gehalt vom Amt aufgestockt werden, damit es für ihn und seine Familie überhaupt reicht. Der 32-Jährige verdient 800 Euro im Monat. Bei „Hartz und herzlich“ macht der zweifache Vater eine Schulden-Beichte:

„Ich habe hier rund 300 Euro monatlich, die ich nur für Schulden bezahle“, verrät Norman in der zweiten Episode der Sozialdoku aus Eberswalde. Die genaue Summe seiner Schulden gibt der „Hartz und herzlich“-Protagonist nicht preis – wohl aber die Gründe für seinen finanziellen Ruin. Seine finanzielle Notlage, in der er jetzt steckt, kommt von seinem jugendlichen Leichtsinn. Auch das junge Paar Martina (20) und Jonas (21) von „Hartz und herzlich“ aus Mannheim kämpft mit den Schulden.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Norman hat einen Schuldenberg angehäuft – „Wird ja auch nicht besser“

Direkt an seinem 18. Geburtstag habe sich der 32-Jährige ein Tattoo stechen lassen und zwei Handy-Verträge abgeschlossen. „Weil es zwei schöne Handys waren“, habe Norman die beiden Verträge abgeschlossen – ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Dass er gar nicht das Geld dafür hat, ist ihm damals nicht in den Sinn gekommen: „Die Aufklärung in der Schule fehlt einfach! Da sagt dir keiner: Pass auf, wenn du einen Handy-Vertrag machst oder einen Kredit aufnimmst, musst du das zurückzahlen – und dann kommen noch Zinsen dazu“, erklärt Norman in der Sozialdoku auf RTLZWEI.

Es folgen Schufa-Einträge und Kontopfändungen: „Das komplette Programm hat mich dann ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeklatscht“, so der zweifache Vater weiter. Ein folgenschwerer Fehler, den er Jahre später noch immer zu spüren bekommt. „Das wird ja auch nicht besser“, enthüllt der Karatelehrer.

„Hartz und herzlich“ in Eberswalde: Sozialdoku-Teilnehmer möchte allein für seine Schulden aufkommen

Dem gebürtigen Eberswalder sind seine Fehler bewusst. Deshalb ist es ihm heute wichtig seine Finanzen im Blick zu behalten – akribisch notiert er sich die Ausgaben in einem Buch. Er und seine Verlobte „arbeiten auch mit zwei Konten“ und möchten sich kein Gemeinschaftskonto eröffnen, um den Überblick über die Einnahmen und Ausgaben nicht zu verlieren.

Außerdem möchte er auf keinen Fall, dass seine Verlobte für seine Schulden mit aufkommen muss: „Das sind meine Schulden, damit hat die Kathi nichts zu tun [...| 1.500 Euro muss ich im Monat mindestens bringen, damit alles bezahlt ist und wir keine neuen Schulden machen“. Eine große Last für die junge Familie! (sik)