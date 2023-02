„Dagmar begleitet uns immer“: Familie trägt Asche von „Hartz und herzlich“-Liebling als Kette

Von: Daniel Hagen

Ein halbes Jahr nach dem Tod des „Hartz und herzlich“-Lieblings Dagmar feiern ihre Geschwister und Töchter zusammen einen Geburstag. Auch die Verstorbene ist teilweise dabei – in Form ihrer Asche.

Fans, Freunde und Angehörige sind geschockt, als RTLZWEI im November 2021 den Tod von Dagmar bekannt gibt. Die 67-Jährige ist einer der Lieblinge der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ aus den Mannheimer Benz Baracken und leidet bereits seit Jahren an der Lungenerkrankung COPD. Besonders schwer ist Dagmars Ableben für ihre Familie. Wie Schwester Monika, Bruder Horst und die beiden Töchter Tammy und Mariana mit dem Verlust auf einer Geburtstagsfeier umgehen, berichtet MANNHEIM24.

Familie trägt Asche von „Hartz und herzlich“-Liebling Dagmar immer mit sich

In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus den Benz Baracken, die seit dem 3. Januar auf RTLZWEI ausgestrahlt werden, wird ebenfalls der Tod von Dagmar thematisiert. Die Dreharbeiten finden allerdings ein halbes Jahr später statt und geben einen Einblick in das Leben ihrer Familie. So feiert Monika zum ersten Mal ohne ihre Schwester ihren Geburtstag. Die 71-Jährige lebt in Weimar, weshalb Besuche aus Mannheim eher selten bei ihr sind. Für den Ehrentag gibt es jedoch eine Ausnahme.

Neben ihrem Bruder Horst – der extra aus Berlin anreist – gibt es auch Überraschungsbesuch aus Mannheim. Dagmars Töchter Tammy und Mariana reisen mit zwei ihrer Kinder an und sorgen bei Monika für jede Menge Tränen. Die kommen ihr jedoch auch, wenn sie an Dagmar denkt. „Meine Schwester fehlt mir“, beichtet die 71-Jährige. „Die Dagmar hat uns leider verlassen, sonst wären wir heute zu dritt. Aber so ist der Lauf der Dinge“, ergänzt Horst traurig.

Asche von „Hartz und herzlich“-Star Dagmar befindet sich in Ketten

Doch wie in der neuen Folge von „Hartz und herzlich“ bekannt wird, ist Dagmar immer ganz in der Nähe ihrer Familie – und zwar nicht nur in Form von Bildern und Gedanken. Ihre Schwester Monika zeigt bei der Familienfeier eine Kette mit besonderem Inhalt. „Das ist ein Andenken. Da sind, glaube ich, zwei oder drei Gramm Asche von der Dagmar drin“, erklärt Horst. Neben der gezeigten Form gebe es auch zwei Ketten in Form von Engeln.

„Die geht mit mir durch Weimar“, betont Monika und erklärt, dass sie ihre Schwester immer zum Einkaufen mitnehme. Sonst hänge sie über einem Bild. Dagmars Tochter hat ebenfalls einen Teil der Asche, den sie jedoch nicht trage: „Ich hab da zu arg Angst, dass ich sie verlier.“ Der Rest von Dagmars Überresten liegt in einem Grab in Mannheim, nahe der Benz Baracken. Obwohl bei dem Geburtstag Trauer in der Luft liegt, lässt sich die Familie davon nicht unterkriegen. Das liegt auch daran, dass es ein solches Familientreffen bislang noch nicht gegeben habe – was der Entfernung geschuldet ist. (dh)