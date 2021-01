„Harry Potter“ soll eigene Serie bekommen – Wo wird sie zu sehen sein?

Eine bekannte Roman- und Film-Reihe soll als Serie umgesetzt werden: Gerüchten zufolge könnte es bald eine weitere Adaption von „Harry Potter“ geben.

Wer sich für einen gemütlichen Abend vor dem Fernseher entscheidet, sieht sich nicht selten einen Film aus einer beliebten Reihe an. Ob „Fluch der Karibik“, „Star Wars“, „Matrix“ oder „Jurassic Park“: Noch immer laufen sie regelmäßig im TV. Um die Franchises über längere Zeit am Leben zu erhalten, produzieren viele Sender und Streamingdienste eigene Serien. So möchte Amazon beispielsweise bald eine „Herr der Ringe“-Serie* veröffentlichen.

HBO soll ähnliche Pläne bezüglich „Harry Potter“ verfolgen. In Berufung auf Insider berichtet The Hollywood Reporter, dass eine Serie aus dem Zauberuniversum bald schon produziert werden könnte.

„Harry Potter“-Serie geplant: Das ist bisher bekannt

In der Vergangenheit hatte The Hollywood Reporter schon mehrere Insider-Informationen geteilt, die sich am Ende als Wahrheit herausstellten. Trotzdem sollte man die Ankündigung einer neuen „Harry Potter“-Adaption zunächst mit Vorsicht genießen. HBO Max und Warner Bros. erklären dem Magazin gegenüber, dass aktuell keine derartige Serie in Produktion sei. Insider hingegen wollen von Gesprächen wissen, die zu dem Thema stattgefunden haben. Demnach sollen HBO und Warner aktuell nach einem geeigneten Drehbuchautor suchen.

Im Fall, dass die Informationen stimmen, befindet sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium. Entsprechend ist noch nicht bekannt, ob die Serie die aus den Büchern und Filmen bekannte Handlung abdeckt oder eine neue Geschichte aus J. K. Rowlings „Harry Potter“-Universum erzählt – ähnlich wie die Filmreihe „Phantastische Tierwesen“. Genauere Informationen folgen vermutlich erst, wenn HBO und Warner die Pläne offiziell bestätigen.

„Harry Potter“-Romane Sie haben „Harry Potter“ nie gelesen? Auf Amazon bekommen Sie alle Romane (werblicher Link) mit einem Kauf.

Lesen Sie auch: Netflix kündigt 17 Staffeln als Serien-Nachschub an – doch Nutzer verunsichert eine Sache.

„Harry Potter“-Serie: Wo könnte sie in Deutschland zu sehen sein?

Sky und Warner kooperieren bereits seit längerer Zeit. Dadurch landen auch Produktionen von HBO hierzulande stets auf den Plattformen des Pay-TV-Senders. Ähnliches sollte auch für eine mögliche „Harry Potter“-Serie gelten. Allerdings hat HBO angekündigt, den hauseigenen Streamingdienst HBO Max außerhalb der USA anzubieten. Schon 2021 könnten diese Pläne in die Tat umgesetzt werden. Sofern die Plattform noch vor dem Start der „Harry Potter“-Produktion in Deutschland verfügbar ist, landet die Serie womöglich dort. Eine Veröffentlichung auf Netflix oder Prime Video ist hingegen unwahrscheinlich. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Auch interessant: „Snowpiercer“: 2. Staffel startet auf Netflix – Wann erscheinen alle Folgen?

Diese Netflix-Serien werden im Jahr 2021 fortgesetzt Diese Netflix-Serien werden im Jahr 2021 fortgesetzt

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.

Rubriklistenbild: © Warner Bros/Courtesy Everett Collection/image images