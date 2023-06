Harald Glööckler kehrt zurück ins TV – neue Dokusoap über den Modezar

Eine neue Dokusoap über Harald Glööckler steht in den Startlöchern! Die Folgen gewähren Einblicke in seine Gefühlswelt – einschließlich der Trennung von seinem Ex-Mann. Lesen Sie hier mehr:

Der Modezar Harald Glööckler ist zurück im TV! RTLZWEI präsentiert noch in diesem Sommer eine Dokusoap über sein fesselndes Leben, in der die Zuschauenden die einzigartige Persönlichkeit hautnah erleben können. In sechs aufregenden Folgen zur Primetime begleiten sie den Kult-Designer auf seinem Weg in ein neues Kapitel seines Lebens.

MANNHEIM24 verrät, über welche Themen Harald Glööckler in seiner neuen Sendung auf RTLZWEI berichtet.

Besonders bekannt ist Harald Glööckler für seinen exzentrischen Stil – eine Facette, die auch in seiner neuen Sendung nicht zu kurz kommen wird. Seine Designs zeichnen sich durch aufwendige Details, auffällige Muster und glitzernde Verzierungen aus. Von Mode über Accessoires bis hin zu Möbeln und Dekorationsartikeln: Glööckler macht alles „Pompöös!“ (sik)