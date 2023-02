„Hab keine Unterwäsche an“: Überraschung bei „Goodbye Deutschland“ endet in privatem Geständnis

Von: Jonas Erbas

Große Gefühle bei „Goodbye Deutschland“: Sascha Winkels will seine Liebste romantisch überraschen – doch für Deniz Gülpen wird es zuvor erst einmal richtig peinlich.

Palma – Seit September 2018 sind Sascha Winkels (48) und Deniz Gülpen (53) ein Paar, wanderten im Herbst 2020 gemeinsam mit Deniz‘ Tochter Kiana (15) nach Mallorca aus, wo ihr Leben von Gulasch und Gitarren bestimmt wird: Direkt an der Playa de Palma betreibt das Paar das Restaurant „Up-Up“, in dem der 48-Jährige seine Gäste nicht nur bekocht, sondern für diese auch häufig singt und musiziert. Weil seine Liebste immer zu ihm hält, hat sich der „Goodbye Deutschland“-Star nun etwas ganz Besonderes überlegt.

Intimes Geständnis bei „Goodbye Deutschland“ – Deniz Gülpen ist knallhart ehrlich

Die neue „Goodbye Deutschland“-Folge (17. Februar, um 20.15 bei Vox) steht ganz im Zeichen der Liebe: Sascha möchte die nichtsahnende Deniz mit einem romantischen Liebesschwur am Meer überraschen und lockt seine Liebste unter einem Vorwand aus dem Haus: In Begleitung ihrer Tochter Kiana, die eingeweiht ist, geht es auf die Verlobungsfeier eines Kumpels – glaubt die 53-Jährige zumindest. Doch es dauert nicht lange, da werden die beiden Damen von einem Kamerateam abgefangen, welches das Liebesgelübde mitfilmen soll.

„Muss ich eine Rede halten oder was?“, erkundigt sich Deniz ganz verdutzt, während ein Tonmann ihr ein Mikrofon ansteckt. Doch während die Auswanderin verkabelt werden soll, tritt ein Problem auf: An ihrem luftigen Sommerkleid lässt sich der Sender nicht richtig befestigen. „Ich glaube, du musst das an deiner Unterwäsche festmachen“, bittet sie das Crewmitglied schließlich. Das geht allerdings nicht: „Ich habe keine Unterwäsche an“, lacht die Wahl-Mallorquinerin peinlich berührt und fragt: „Wer zieht bei der Hitze denn Unterwäsche an?“

Dank „Goodbye Deutschland“ zum Promi – bei diesen Stars hat es geklappt! Am 15. August 2006 flimmerte die erste „Goodbye Deutschland“-Folge über die Fernsehbildschirme, seitdem hat Vox über ein Dutzend Staffeln der Doku-Soap produziert. Im Laufe der Jahre ist manch Auswanderer dank der Sendung zu beachtlichem Ruhm gekommen, darunter Konny (67) und Manuela Reimann (54), Daniela Katzenberger (36), Chris Töpperwien (48), Jens Büchner (†49) oder Caro (44) und Andreas Robens (56).

Gelungene Überraschung bei „Goodbye Deutschland“ – für Sascha und Deniz wird‘s romantisch

Trotz des kleinen Zwischenfalls geht am Ende jedoch alles gut: Sascha wartet vor einem mit Blumen geschmückten Bogen mit einigen Gästen, während KISS‘ fetzige Liebeshymne „I Was Made for Lovin’ You“ ertönt – eine gelungene Überraschung! Geahnt hat die 53-Jährige bis zuletzt allerdings nichts.

Wer die romantischen Szenen selbst sehen möchte, kann das am Freitagabend um 20.15 Uhr bei Vox tun oder die neue Folge vorab bei RTL+ streamen. Ganz und gar nicht gut sieht es aktuell bei einem anderen Star der Vox-Reihe aus: „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Janine musste nach einem Zusammenbruch ins Krankenhaus, aber keiner weiß, was los ist. Verwendete Quellen: instagram.com/goodbyedeutschland.vox, „Goodbye Deutschland“ (RTL/RTL+; Folge vom 17. Februar 2023)