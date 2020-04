Bemerken Sie es auch? Auf diesem GZSZ-Foto stimmt etwas nicht

Die 7.000. Folge von GZSZ bewirbt RTL mit einem besonderen Motiv. Doch eingefleischten Fans fällt gleich auf, dass damit etwas nicht stimmt.

Ende April läuft die 7.000. Sendung von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ .

. RTL zeigt zum Jubiläum ein GZSZ-Special .

zeigt zum Jubiläum ein . Beim Fotoshooting zur Folge konnte ein Soap-Star nicht dabei sein, war aber trotzdem im Bild.

Berlin - „Gute Zeiten, schlechten Zeiten“ begeistert seit Mai 1992 Soap-Fans. Und am 29. April steigt ein ganz besonderes Highlight. Denn an diesem Tag wird bereits die 7.000. Folge der beliebten Serie auf RTL ausgestrahlt. Für dieses GZSZ-Jubiläum hat der Sender ein großes Special parat.

Für Maren (Eva Mona Rodekirchen), Katrin (Ulrike Frank), Nina (Maria Wedig) und Yvonne (Gisa Zach), die die Hauptrollen spielen, geht es auf einen Mädelstrip auf die Kanaren-Insel Fuerteventura. Dort angekommen beginnt neben einem Kampf um echte Freundschaft einer ums nackte Überleben. Wie es endet, erfährt man am 29. April ab 19.40 Uhr auf RTL oder im Stream bei TVNOW. Die GZSZ-Folge konnte noch vor dem Drehstopp bei RTL wegen der Corona-Krise fertiggestellt werden.

GZSZ (RTL): Gisa Zach fehlt bei Fotoshooting

Wie es sich für eine Jubiläumsfolge gehört, gibt es zu diesem Anlass auch ein besonderes Shooting. Darauf sind die vier Schauspielerinnen gemeinsam zu sehen, professionell und elegant in Szene gesetzt. Eingefleischten Fans dürfte aber gleich aufgefallen sein, dass mit dem Motiv etwas nicht stimmt. Es geht um die Frau ganz rechts. Sie sieht Gisa Zach zwar ähnlich, sie ist es aber nicht. Die 45-Jährige konnte beim Shooting nicht dabei sein. Warum nicht, ist unklar. Auf dem Foto ist sie dennoch.

+ Gisa Zach (r.) fehlte beim GZSZ-Kampagnenshooting. © TVNOW/Benno Kraehahn

Wie das möglich war, erklärte sie im RTL-Interview. „Ich habe mich wirklich sehr gefreut auf mein erstes Kampagnenshooting bei GZSZ zur 7000. Folge, das ist auch echt was besonderes. Tolle Fotografen kommen, super aufwendiges Styling-Konzept und Maske und so weiter und dann konnte ich leider nicht dabei sein, was ich sehr, sehr schade fand und ich war auch richtig traurig“, erklärte die Schauspielerin, deren GZSZ-Kollegin Isabell Horn zuletzt eine Panne unterlief.

GZSZ (RTL): Gisa Zach alias Yvonne dank Double doch auf Jubiläumsfoto

Es musste ein Double her, das dank eines Bildbearbeitungsprogramms in das Bild hineinretuschiert wurde. „Dank der heutigen Technik bin ich trotzdem irgendwie so ein bisschen dabei. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle für mein tolles Double", sagte Zach, die Yvonne spielt.

Das Ergebnis kann sich dennoch sehen lassen. Das Nachhelfen fällt dem Otto-Normal-Soap-Schauer nicht auf.

