"Quarantäne WG" auf RTL: Günther Jauch stellt Toni Kroos pikante Frage

Nach manchen Dingen fragt man ungern. Bei "Die Quarantäne WG" (RTL) wollte Günther Jauch aber etwas von Toni Kroos wissen – und der fand eine klare Antwort.

Seit Montag (23. März) läuft "Die Quarantäne WG" auf RTL.

Die TV-Sendung ist ein Talk via Chat und läuft wegen des Coronavirus aus dem Home-Office.

Moderator Günther Jauch befragte in der zweiten Folge Fußballer Toni Kroos.

Bereits die zweite Folge vom neuartigen Talk-Experiment "Die Quarantäne WG" (RTL) flimmerte am Dienstag über die Bildschirme. Mit dabei ist auch Günther Jauch, Moderator von "Wer wird Millionär". Der Journalist interviewt auch den Überraschungsgast Toni Kroos – und sprach eine heikle Angelegenheit an.

"Die Quarantäne WG" (RTL) mit Günther Jauch: Pikante Frage an Fußball-Profi

Zunächst beginnt die zweite Folge von "Die Quarantäne WG" auf RTL mit ein wenig Geplänkel zwischen Günther Jauch und seinen Talk-Kollegen Thomas Gottschalk und Oliver Pocher. Dann wird irgendwann Fußball-Profi Kroos hinzugeschaltet. Zunächst meldet sich Pocher zu Wort. Er fragt den Kicker nach dessen aktueller Arbeitssituation bei Real Madrid, wie msl24.de* berichtet. Dann hakt jedoch der Moderator Günther Jauch, der gebürtig aus Münster stammt*.

Denn von den Politikern sei der Vorschlag gekommen, dass Profifußballer in Zeiten der Corona-Krise auf einen bestimmten Prozentsatz ihrer Gagen doch verzichten könnten. "Wie kommt denn das bei Ihnen zum Beispiel an, dass Ihnen das sozusagen aus dem politischen Raum vorgegeben wird, was Sie denn jetzt zu tun und was Sie zu lassen hätten", will der Moderator der "Quarantäne WG" auf RTL, Günther Jauch, wissen. Kroos reagiert deutlich.

"Die Quarantäne WG" (RTL) mit Günther Jauch: Fußballer Kroos spricht Klartext

Denn der Fußballer hatte selbst schon von dem Vorschlag aus der Politik gehört – und vertritt eine klare Meinung auf die Frage von Günther Jauch: "Am Ende des Tages kommt es von einem selbst und man macht es und man hat das Gefühl auch, das machen zu wollen – oder nicht. Da wird erstmal die politische Meinung nichts dran ändern", antwortet Kroos bei der "Quarantäne WG" auf RTL.

Das neue Talk-Format "Die Quarantäne WG" auf RTL unter anderem mit Günther Jauch* läuft nun erst einmal jeden Abend auf RTL. Zudem läuft auch die beliebte Quiz-Sendung mit dem Moderator weiter – zum Schutz vor dem Coronavirus jedoch ohne Publikum. Bei der letzten Folge von "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch gewann ein Kandidat bei einer Europaletten-Frage sogar die Million.*

