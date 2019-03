„Das große Promibacken“ (Sat.1): Bei Siegerehrung passiert peinliche Katastrophe

Das Finale vom „Promibacken“ endet mit einer Mega-Panne. Die Siegerin hält den Pokal, den goldenen Cupcake, nur wenige Sekunden in den Händen. Was dann passiert, ist superpeinlich.

München - Sie hat es geschafft. Ex-Biathlon-Star Evi Sachenbacher-Stehle hat bewiesen, dass sie nicht nur in der Loipe „Weltklasse“ kann: Die ehemalige Skifahrerin hat im Finale von „Das große Promibacken“ auf Sat.1 den Sieg eingefahren. Ihren Pokal hält sie allerdings nur sehr kurz in den Händen.

Zuvor hatte sich Evi Sachenbacher-Stehle noch gegen Jasmin „Blümchen“ Wagner und Ingolf Lück durchgesetzt. Bei der Pokalübergabe übermannen sie wohl ihre Emotionen, denn sie lässt den goldenen Cupcake, den ihr Moderatorin Enie van de Meiklokjes überreicht hat, einfach fallen - er zerschellt am Boden in Einzelteile.

Evi Sachenbacher-Stehle bei „Das große Promibacken“: „Scherben bringen Glück“

„Scherben bringen Glück“, sagte Evi Sachenbacher-Stehle dazu, die sich kurz nach der Mega-Panne wieder im Griff hatte. Außer dem Pokal gewann sie auch noch 10.000 Euro Siegprämie. Das Geld wolle sie den sozialen Einrichtungen „Das frühgeborene Kind“ und Irmengardhof spenden, sagte Evi Sachenbacher-Stehle, die das Backen laut tz.de* auch von ihrer Oma gelernt hat.

„Das große Promibacken“-Gewinnerin Evi Sachenbacher-Stehle

Evi Sachenbacher-Stehle hatte als junge Frau ihr Leben dem Ski-Langlauf und dem Biathlon gewidmet. 2014 war ihr eine positive Dopingprobe entnommen worden, nachdem sie beim Biathlon-Olympiamassenstart im russischen Sotschi den vierten Platz belegt hatte. Daraufhin wurde ihr eine zweijährige Wettbewerbssperre auferlegt. Die gebürtige Traunsteinerin legte vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas Einspruch ein. Das Gericht gab ihr recht und verkürzte die Sperre auf sechs Monate.

Wettbewerb: TV-Karriere des Ex-Biathlon-Stars

Damals gab sie auch an, sich vor allem um ihre Familie kümmern zu wollen. Das scheint sie aber nicht daran zu hindern, an ihrer wachsenden TV-Karriere zu arbeiten. Bereits 2017 hatte sie an der TV-Sportshow „Ewige Helden“ teilgenommen.

