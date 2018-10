Steffen Henssler: TV-Sender plant Sensations-Comeback

Steffen Henssler startet wieder im VOX-Format „Grill den Henssler“. Nach einem Jahr Pause kehrt der TV-Koch zurück.

Vox plant TV-Koch-Show mit Steffen Henssler

Update 19.Oktober 2018: Viele Fans wünschten sich die TV-Kochshow „Grill den Henssler“ mit Steffen Henssler (46) zurück. An dem Aus der Vox-Sendung, die von 2013 bis 2017 ausgestrahlt wurde, hatten einige schwer zu knabbern. Um so größer war die Freude, als es im Sommer ein Special in Magdeburg mit Stefan Henssler gab.

Nun teilt der Kölner Sender ein Comeback der TV-Kochshow an. Von „Grill den Henssler“ wird es eine Neuauflage geben, teilte Vox in einer Pressemitteilung mit. Nach einem Jahr Pause zieht der TV-Koch für Vox wieder seine Kochjacke an.

Allerdings lassen die kulinarischen Herausforderungen noch etwas auf sich warten. „Grill den Henssler“ soll nach einer Entwicklungsphase und den Dreharbeiten 2019 zu sehen sein.

Steffen Henssler kehrt zurück zu „Grill den Profi“ – mit einem Haken

Nach dem Abschied von Steffen Henssler aus dem VOX-Format „Grill den Henssler“ und einer Umbenennung in „Grill den Profi“ ging es mit den Quoten bergab. Jetzt kehrt der TV-Koch aber zurück.

Köln - Profikoch Steffen Henssler (45) war Namensgeber und Star der beliebten Kochsendung „Grill den Henssler“. Nachdem er dort letztes Jahr seine Schürze an den Nagel gehängt hat, um als Raab-Nachfolger bei Pro7 im neuen Format „Schlag den Henssler“ gegen Promis oder Normalos anzutreten, wurde die Kochshow mit den übrigen Köchen fortgeführt. Doch die umbenannte Sendung „Grill den Profi“ kämpfte von Anfang an mit schlechten Einschaltquoten. Schließlich schmiss auch noch der neue Kameraliebling TV-Koch Nelson Müller (39) hin.

Sommer-Special mit Steffen Henssler

Die traurige Konsequenz: "Grill den Profi" wurde abgesetzt. Die Sendung bekommt vorerst keine neue Staffel und geht nach drei Sonderfolgen zu Ende. Einen Lichtblick gibt es allerdings: In einer der drei Sonderfolgen wird Steffen Henssler zurück vor den VOX-Bildschirm kehren. Neben den beiden übrig gebliebenen Profiköchen Roland Trettl und Ali Güngörmüs wird er dort in einer „Sommer Special“-Folge beim BBQ-Wettbewerb gegen drei prominente Hobby-Griller antreten.

TV-Liebling Steffen Henssler will es noch einmal wissen

Acht Staffeln lang war der Hamburger Starkoch von 2013 bis 2017 bei „Grill den Henssler“ zu sehen und musste sich vor der harten Jury - bestehend aus Reiner Calmund (69), Maria Groß (39) und Gerhard Retter - beweisen. Von insgesamt 66 Kochwettbewerben gewann der TV-Liebling ganze 51.

Auf Facebook kam der Post zum Comeback des Hensslers bei den Fans jedenfalls schon mal extrem gut an. Über 2000 Likes und knapp 500 Kommentare bejubeln die Spezialfolge mit ihrem alten Star-Koch.

Henssler wieder „Back to the roots“

„Endlich wieder ein Grund einzuschalten“, finden ganz viele Facebook-Nutzer und wünschen sich „Grill den Henssler“ zurück. Ein anderer User schreibt in Anspielung auf Hensslers neue Pro7-Sendung: „Back to the roots! Steffen sollte sich mal drauf besinnen, wieder anzufangen mit dem, was ihn groß gemacht hat und nicht andere Formate von Legenden kopieren!“ Viele sind traurig über das endgültige Sende-Aus.

