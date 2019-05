„Grill den Henssler“: Mario Barth kaum noch wiederzuerkennen - Derbe Kritik an Moderatorin

Beim Comeback der Vox-Erfolgsshow „Grill den Henssler“ war einer der Gäste kaum wiederzuerkennen. Komiker Mario Barth erklärte seinen neuen Look im Gespräch mit Moderatorin Annie Hoffmann, die im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin Ruth Moschner, nicht gut beim Publikum ankam.

Köln - Nach zwei Jahren Pause und einem missglückten Versuch bei ProSieben in die Fußstapfen von Stefan Raab zu treten, gab TV-Koch Steffen Henssler am Sonntagabend sein Comeback mit „Grill den Henssler“. Die Grundidee der Show ist nach wie vor die gleiche: Steffen Henssler tritt in jeder Folge gegen drei Prominente zum Koch-Duell an: Diesmal trauten sich Designer und Moderator Guido Maria Kretschmer, Komiker Mario Barth und Tänzerin Oana Nechiti an den Herd. Und einer der Gäste war kaum wiederzuerkennen.

Comedian Mario Barth (46) kam mit einigen Kilos weniger auf den Rippen ins Studio.

„Ich habe abgenommen, weil meine Freundin gesagt hat, dass ich sonst zu fett fürs Fernsehen bin“, witzelte der Berliner im Gespräch mit der Moderatorin. Geschafft hätte er das, weil er viel auf Tour gewesen sei und viel Stress gehabt habe. Auch viel Sport hätten seine Pfunde purzeln lassen, was Barth augenzwinkernd erklärte: "Ich komme aus Kreuzberg, also mache ich Kampfsport – wirklich.“

Mit der Neuauflage der Erfolgsshow gab es auch Neuerungen. Neben größeren Kochstellen und einem offenen Feuer sitzen in der Jury weiterhin Urgestein Reiner Calmund, dazu aber auch TV-Koch Christian Rach und die Komikerin Mirja Boes.

Böse Kritik für neue „Grill den Henssler“-Moderatorin

Die größte Neuerung sorgte allerdings nicht bei allen Zuschauern für Begeisterung: Denn statt Ruth Moschner (43), die bis zur Pause im Jahr 2017 die Show moderierte, stand eine neue Gastgeberin an der Seite von Steffen Henssler vor der Kamera. Annie Hoffmann (35) heißt die Nachfolgerin von Moschner, die von einigen TV-Zuschauern schmerzlich vermisst wurde.

#RuthMoschner wird sich morgen beim durchscrollen von #Twitter wie die Königin fühlen. Alle vermissen sie. Der wahre Star von #GrilldenHenssler @RuthMoschner — Vincenzo Leone (@vincenzo_leon) 5. Mai 2019

Das „Dream Team“ Henssler/Moschner habe der Sendung das gewisse Etwas gegeben, so die Meinung zahlreicher Twitter-User.

Ich will Ruth!! Sorry, aber die waren so ein Dream Team zusammen mit dem Henssler, aber sie... nur schweigen und ernste Fragen... #GrilldenHenssler — Juliane (@Juliane_Hermine) 5. Mai 2019

#grilldenhenssler ist einfach nicht dasselbe ohne @RuthMoschner ! Die Dymanik zwischen den beiden war doch das, was der Sendung das gewisse etwas gegeben hat! so toll dass es wieder läuft aber so traurig, dass es nicht mehr „richtig“ ist! — Jesse Fue (@JazzFue) 5. Mai 2019

Und nicht nur, dass viele Zuschauer die ehemalige Moderatorin vermissen - Annie Hoffmann scheint so gar nicht punkten zu können. Die 35-Jährige muss in den sozialen Medien einiges einstecken, wird als „witzlos“, „einschläfernd“ und „fehl am Platz“ bezeichnet.

Die neue Moderatorin ist langweilig, einschläfernd, zickig und nervig!



Mein Gott, machen die vorher keine Proben und sehen hinterher, dass das nicht funktioniert?! #GrilldenHenssler #GdH pic.twitter.com/Y0Zn9r9iK0 — Man on the moon (@trust_Cotton) 5. Mai 2019

Die Moderatorin ist total fehl am Platz. Dachte Sie steigert sich noch,aber im Gegenteil.

Ahnungslos,Witzlos,Emotionslos, NIX los...

Bitte austauschen @ProSieben #GrilldenHenssler — Steve (@Hers31Bln) 5. Mai 2019

Wenigstens ist Steffen von der neuen Moderatorin genau so abgefuckt wie wir #GrilldenHenssler — ilvi (@freemahdog) 5. Mai 2019

Traum-Quoten für „Grill den Henssler“-Comeback

Die Einschaltquoten dürften die Macher dennoch höchst erfreuen. Mit im Schnitt 2,30 Millionen Zuschauern erreicht die Show eine der höchsten Reichweiten, die "Grill den Henssler" jemals erzielte. Das berichtet der Branchendienst DWDL.de.

va