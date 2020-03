Darsteller verlässt "Grey's Anatomy" - seine finale Folge wirft Fragen auf

Die Arzt-Serie "Grey's Anatomy" verliert einen Darsteller. Dieses Mal müssen sich Fans von einer Figur verabschieden, die in allen Staffeln zu sehen war.

Ein langjähriger "Grey's Anatomy"-Darsteller hat Anfang des Jahres angekündigt, die Serie zu verlassen.

hat Anfang des Jahres angekündigt, die Serie zu verlassen. Seine Abschiedsfolge wird im März 2020 ausgestrahlt.

Details zur Episode werfen allerdings Fragen auf und lassen Schlimmes vermuten.

Fans von "Grey's Anatomy" dürften sich bereits daran gewöhnt haben, dass Ärzte, die im Seattle Grace Hospital arbeiten, auch irgendwann wieder gehen. Das ist nicht verwunderlich, denn die Serie umfasst mittlerweile schon 16 Staffeln. In dieser Zeit wollen nicht alle Schauspieler nur an einem Projekt arbeiten, sondern sich durch neue Produktionen weiterentwickeln.

Das gilt auch für einen langjährigen Darsteller, der Anfang des Jahres seinen Ausstieg bekannt gegeben hat. Seit kurzem gibt es weitere Details zu seiner finalen Folge - und diese deuten nichts Gutes an.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 16. Staffel von "Grey's Anatomy"+++

Darsteller kehrt "Grey's Anatomy" den Rücken - er war in allen 16 Staffeln zu sehen

Konkret ist die Rede von Schauspieler Justin Chambers, der Dr. Alex Karev verkörpert. Schon in der ersten Staffel der Serie kam er gemeinsam mit Hauptfigur Meredith Grey (Ellen Pompeo) ans Seattle Grace Hospital. Seitdem begann sich zwischen den beiden eine enge Freundschaft zu entwickeln.

Im Januar 2020 gab Chambers allerdings seinen Ausstieg bekannt: "Es gibt keinen guten Zeitpunkt sich von einer Serie und einer Figur zu verabschieden, die mein Leben in den letzten 15 Jahren so sehr beeinflusst haben. Eine ganze Zeit lang habe ich allerdings gehofft, meine Rollen und Karriereentscheidungen zu erweitern. Und nun, im Alter von fast 50 Jahren und mit dem Glück, eine unglaubliche und unterstützende Frau sowie fünf wunderbare Kinder zu haben, ist der richtige Zeitpunkt endlich gekommen", verriet der "Grey's Anatomy"-Darsteller gegenüber dem Magazin Deadline.

Details zur Abschiedsfolge von Alex Karev deuten Schlimmes an

Am 5. März erscheint in den USA eine neue Folge der Serie, in der die Figuren von Alex Karev Abschied nehmen. Allerdings wird Justin Chambers in der Episode nicht zu sehen sein, da er seinen letzten Auftritt bereits im November 2019 hatte. Wird Alex Karev deshalb auf tragische Weise sterben? Das wäre jedenfalls nicht überraschend, da schon mehrere Hauptfiguren nach Unfällen ihr Leben verloren haben.

Was tatsächlich passieren wird, bleibt abzuwarten. Ein Teaser zur kommenden Folge verrät allerdings, dass sich die Zuschauer auf einen emotionalen Abschied vorbereiten müssen:

