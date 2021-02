Ehemaliger „Grey‘s Anatomy“-Star lästert über Serie – und will nicht mehr zurückkehren

Mehrere Schauspieler haben „Grey‘s Anatomy“ bereits verlassen. Eine Darstellerin gab nun zu, dass sie ein Comeback vorerst ausschließt.

Schon seit 2005 läuft „Grey‘s Anatomy“ im TV. Nach der aktuellen 17. Staffel könnte es sogar noch weitere Seasons geben. Eine Fortsetzung dürfte aber wohl nur erscheinen, wenn Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (Meredith) ihren Vertrag verlängert*. Sie ist mittlerweile eine von wenigen Darstellern und Darstellerinnen, die von Anfang an dabei sind.

Andere Schauspieler haben die Serie zwischendrin verlassen – in seltenen Fällen sind sie wieder zurückgekehrt. Ein solches Comeback schließt Katherine Heigl (Izzie) allerdings aus. In einem Interview mit dem Magazin Entertainment Tonight äußert sie sich sogar sehr negativ zum Handlungsverlauf in der 16. Staffel von „Grey‘s Anatomy“.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 16. und 17. Staffel von „Grey‘s Anatomy“+++

Ehemaliger „Grey‘s Anatomy“-Star Katherine Heigl lästert über die Serie

Katherine Heigl begann ihre „Grey‘s Anatomy“-Karriere bereits ab der 1. Staffel. Lange blieb sie der Krankenhaus-Serie aber nicht erhalten, denn nach der 6. Season gab sie ihren Ausstieg bekannt. Zurückgekehrt ist Heigl seither nie. Ihre Kollegen Patrick Dempsey (Derek) und T. R. Knight (George) haben sich hingegen für einen erneuten Auftritt in der 17. Staffel entschieden. Dort sind sie in Flashbacks von Meredith zu sehen.

Wird Izzie ebenfalls in Merediths Träumen auftauchen? „Ich würde niemals nie sagen, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich“, verriet die Schauspielerin gegenüber Entertainment Tonight. Im Februar 2021 ist sie zusammen mit Sarah Chalke in der Netflix-Serie „Immer für dich da“ zu sehen. Sie möchte sich deshalb vollkommen auf dieses Projekt konzentrieren.

Ihre Entscheidung, vorerst nicht mehr ans Set von „Grey‘s Anatomy“ zurückzukehren, könnte aber auch andere Gründe haben. Gegenüber dem Magazin enthüllt sie, dass ihr die Entwicklung der Geschichte nicht zusagt. Konkret spricht sie über den Abschied von Alex (Justin Chambers) in der 16. Staffel. Dieser hat seine Frau Jo (Camilla Luddington) verlassen, nachdem er seine Ex Izzie (Heigl) wieder getroffen hat. Da die beiden Kinder zusammen haben, möchte er sie weit weg von Seattle großziehen. „Ich habe die Folge nicht gesehen. Aber war er nicht mit jemandem zusammen? Hört mal, ist das nicht eine echte A****loch-Aktion?“, sagte Heigl gegenüber Entertainment Tonight. Da ihr der Verlauf der Geschichte nicht gefällt, ist eine Rückkehr zur Serie wohl noch unwahrscheinlicher.

„Grey‘s Anatomy“: Wann erscheint die 17. Staffel auf ProSieben?

In Amerika läuft die 17. Staffel von „Grey‘s Anatomy“ bereits im Fernsehen. ProSieben und der Streamingdienst Joyn haben hingegen noch keine Starttermine der neuen Folgen bekannt gegeben. Vermutlich müssen sich die Fans noch bis Frühling 2021 gedulden. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

