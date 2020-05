"Grey's Anatomy": Fans sind empört - 16. Staffel enthält ärgerlichen Logikfehler

Fans von "Grey's Anatomy" ärgern sich über einen Logikfehler in der 16. Staffel.

Einige "Grey's Anatomy"-Fans mussten sich über einen Logikfehler im Auftakt der 16. Staffel ärgern. Schauspielerin Ellen Pompeo hat ihn selbst nicht bemerkt.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 16. Staffel von "Grey's Anatomy"+++

Die 16. Staffel von "Grey's Anatomy" läuft aktuell im Free-TV.

läuft aktuell im Free-TV. Amerikanische Fans bemerkten bereits im Herbst 2019, dass die Serie mit einem massiven Logikfehler beginnt.

Meredith-Darstellerin Ellen Pompeo gibt zu, dass sie es selbst nicht bemerkte.

Normalerweise sollte der Tag, an dem die neue Staffel von "Grey's Anatomy" auf ProSieben startete, ein glücklicher sein. Stattdessen haben viele Fans den Fernseher sehr verärgert wieder abgeschaltet. Der Grund: Die Season startete mit einer völlig unlogischen Entscheidung von Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson).

Um diesen Serien-Fehler zu bemerken, müssen sich die Zuschauer allerdings an die 5. Staffel von "Grey's Anatomy" zurückerinnern. Haben Sie ein gutes Gedächtnis? Dann sollte Ihnen jetzt etwas auffallen.

16. Staffel von "Grey's Anatomy": Fans ärgern sich über diese Unlogik

Die 16. Staffel von "Grey's Anatomy" ist kürzlich auf ProSieben angelaufen. Wer den Auftakt verpasst hat, kann die ersten Folgen übrigens auf dem Streamingdienst Joyn* kostenlos und ohne Registrierung ansehen. Dabei sollten Sie gut aufpassen, um den folgenden Logikfehler nicht zu verpassen: Zu Beginn der Staffel wird Meredith Grey (Ellen Pompeo) von Miranda Bailey nach einem Versicherungsbetrug entlassen. Bei dieser Kündigung bleibt es aber nicht, denn auch Alex Karev (Justin Chambers)* und Richard Webber (James Pickens junior) dürfen als Greys Komplizen nicht mehr weiter am Grey Sloan Memorial Hospital arbeiten.

All das kommt Ihnen irgendwie bekannt vor? Tatsächlich ereignete sich auch in der 5. Staffel der Serie ein Versicherungsbetrug. Dabei gab es aber einen gravierenden Unterschied: Er wurde von Miranda Bailey begangen.

Lesen Sie auch: "Hawaii Five-0" abgesetzt - Grund hängt mit Darsteller zusammen.

"Grey's Anatomy": Alex hätte Dr. Bailey auf ihren Versicherungsbetrug hinweisen können

In den alten Folge wurde Alex Karev von Dr. Bailey dazu aufgefordert, die Uhr in einem Krankenzimmer zurückzudrehen, damit die Versicherung eines Patienten greift. Diese war nach Mitternacht nämlich abgelaufen, die hohe Summe für die Operation hätte der besagte Patient also nicht aus eigener Tasche stemmen können. Für den Vorfall musste Bailey übrigens keine Konsequenzen befürchten.

Ganz anders ging es Meredith, die von keiner Geringeren als Bailey gefeuert wird. Ein Szenario, das Alex problemlos mit dem Verweis auf den vergangenen Betrug der Doktorin hätte verhindern können.

Doch warum hat er das nicht getan? Es scheint so, als hätten die Drehbuchautoren die Ereignisse der 5. Staffel ganz einfach vergessen. Schauspielerin Ellen Pompeo gibt jedenfalls zu, dass sie nicht mehr daran gedacht hatte:

I love when the fans remember stuff I don’t!!! https://t.co/wy9zxcYdZz — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) October 15, 2019

"Ich liebe es, wenn die Fans an Dinge denken, die ich schon längst vergessen habe", schreibt die Darstellerin auf Twitter. Da die 16. Staffel schon komplett gedreht wurde, können die Macher diesen ärgerlichen Fehler übrigens nicht mehr korrigieren.

Auch interessant: "Grey's Anatomy" - Schicksal von Alex schockiert Fans - es endet anders als erwartet.

Video: "Grey's Anatomy": Dieses Ende würde sich Ellen Pompeo wünschen

soa

Das sind die Serien-Highlights von 2020 Zur Fotostrecke

*merkur.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.