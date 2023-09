36 Jahre später: Das macht „Dirty Dancing“-Star Jennifer Grey heute

Als Schauspielerin feierte Jennifer Grey ihren größten Erfolg mit dem Mega-Hit „Dirty Dancing“. Wie geht es der 63-Jährigen heute?

New York City – „Dirty Dancing“ ist zweifelsohne einer der erfolgreichsten Liebesfilme aller Zeiten. Die Hollywood-Romanze zwischen dem charismatischen Tanzlehrer Johnny Castle (Patrick Swayze; †57) und der naiven Tochter aus gutem Hause Frances „Baby“ Houseman (Jennifer Grey, 63) lockte bei ihrer Premiere im Jahr 1987 rekordverdächtige Zuschauermassen ins Kino – und auch heute noch begeistert „Dirty Dancing“ Fans weltweit. Am Donnerstagabend (31. August) zeigt der TV-Sender VOX den Kultfilm zur Primetime um 20:15 Uhr: Doch was macht „Baby“-Darstellerin Jennifer Grey heute?

Jennifer Grey sackte nach ihrem Erfolg mit „Dirty Dancing“ ins Karrieretief

Nachdem Patrick Swayze im Jahr 2009 tragischerweise seinem schweren Krebsleiden erlag, blieb Jennifer Grey (63) als Hauptdarstellerin von „Dirty Dancing“ allein zurück. Obwohl sie durch ihre Darstellung schlagartig in die oberste Hollywood-Riege katapultiert wurde, konnte Grey zunächst nicht an ihren Erfolg mit dem Tanzfilm anknüpfen.

Grund dafür war unter anderem ein schwerer Autounfall, der sich nur wenige Wochen vor der Premiere von „Dirty Dancing“ ereignete und bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren. Am Steuer saß Greys damaliger Freund Matthew Broderick (61). Wie unter anderem Stern.de in einem Artikel über die Schauspielerin berichtete, beschäftigt der tödliche Unfall Jennifer Grey bis heute. Es sei schwer gewesen, über das Erlebnis hinwegzukommen, erklärte der Filmstar damals in einem Interview.

Jennifer Grey übernimmt ihre Paraderolle Berichten zufolge ein zweites Mal

Negativen Einfluss auf ihre Hollywood-Karriere hatten allerdings auch zwei Nasenoperationen, die Jennifer Grey kurz nach ihrem Erfolg mit „Dirty Dancing“ vornehmen ließ. Erst nach den Eingriffen habe die Schauspielerin festgestellt, dass sie ohne ihre markante Nase an Wiedererkennungswert verloren hatte.

1987 feierte Jennifer Grey mit „Dirty Dancing“ ihren großen Durchbruch. Doch was macht die „Baby“-Darstellerin heute? © IMAGO / Cinema Publishers Collection & IMAGO / Everett Collection

Inzwischen kann Jennifer Grey jedoch wieder nach vorne schauen. Und möglicherweise ist sie schon bald wieder in ihrer Paraderolle zu sehen. Wie unter anderem Prisma.de berichtet, soll 2024 eine Fortsetzung von „Dirty Dancing“ in die Kinos kommen. In dem neuen Streifen soll auch die „Baby“-Darstellerin für einen Cameo-Auftritt vor die Kameras treten.

Verwendete Quellen: Stern.de, Prisma.de