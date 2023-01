Grey‘s Anatomy: Neuer Trailer zum Abschied von Meredith Grey

Der Cast von Grey‘s Anatomy in Staffel 19 © ABC

Eine zentrale Figur verabschiedet sich in der 17. Staffel von Grey‘s Anatomy. Doch ist es ein Abschied auf Zeit oder für immer? Hier ist die Promo zur Midseason-Premiere der aktuellen Season. Wie geht es nach der Winterpause weiter?

Am Donnerstag, den 23. Februar geht es mit der 17. Staffel „Grey’s Anatomy“ bei ABC weiter. Nun wurde im Rahmen der TCA Press Tour ein neues Promovideo vorgestellt, wo sich Meredith Grey (Ellen Pompeo) von den Kollegen am Grey-Sloan-Memorial verabscheidet und sagt: „Ihr wisst doch, dass ich wahrscheinlich nächste Woche hier sein werde...“

Im August hat Pompeo ihren Abschied auf Raten von der langlebigen Krankenhausserie verkündet. Via Instagram meinte sie: „Ich bin unendlich dankbar und voller Demut durch die Liebe und Unterstützung, die ihr mir, Meredith Grey und der Serie 19 Staffeln lang gezeigt habt. Dabei wäre nichts davon ohne die besten Fans der Welt möglich. Ihr seid die Reiter und habt diesen Ritt so erinnerungswürdig gemacht! Ich liebe euch wie verrückt und weiß euch genauso zu schätzen. Das ist nicht eure erste Runde auf dem Karussell... Ihr wisst, the show must go on und ich werde definitiv zurückkommen für einen Besuch. Mit viel Liebe und Dankbarkeit XoE.“ Den Trailer und weitere Details zu den neuen Episoden finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)