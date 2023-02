Grey‘s Anatomy: Ellen Pompeo reagiert auf Ausstiegsnachricht

Ellen Pompeo in Grey‘s Anatomy © ABC

Bei ABC liefen kürzlich Promos, die den Anschein erwecken, dass Meredith ganz aus Grey‘s Anatomy verschwindet. Die Hauptdarstellerin Ellen Pompeo hat nun aber klargestellt, dass sie durchaus noch eine Rolle spielen wird.

Am Donnerstag, den 23. Februar läuft bei ABC die „Grey‘s Anatomy“-Episode „I‘ll Follow the Sun“ (19x07), mit der eine Ära bei der langlebigen Krankenhausserie zu Ende geht. Es handelt sich nämlich um die Abschiedsfolge von der Hauptdarstellerin Ellen Pompeo, und so bewirbt der Networksender das Event auch als „Meredith‘s Farewell to Seattle“ (hier zum neuen Trailer zum Abschied von Meredith Grey). Doch für Pompeo scheint diese Vermarktung ein wenig zu final zu klingen.

Im Gespräch mit Entertainment Tonight stellte die Schauspielerin nun klar: „Nur fürs Protokoll, das ist nicht wirklich mein letzter (Auftritt). Die spielen den Menschen da ein bisschen einen Streich.“ Pompeo nannte das Ganze eher ein „Wir sehen uns später“ statt eines endgültigen Abschiedes. Denn sie plane auch in Zukunft, hin und wieder in Seattle vorbeizuschauen (wahrscheinlich noch vor dem Finale der laufenden Season). Zumal sie auch weiterhin das Voiceover für die Serie einspricht. Weitere Infos zur Situation und wie es weitergeht lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)