Gotham Knights: Keine zweite Staffel für DC-Serie

Teilen

„Gotham Knights“ © The CW

Nach nur einer Staffel muss die DC-Serie „Gotham Knights“ sich schon wieder aus dem Programm des sich wandelnden US-Senders The CW verabschieden. Die Batman-lose Serie drehte sich unter anderem um den Adoptivsohn des dunklen Ritters.

Letztes Jahr wurde der Sender The CW von Nexstar gekauft, was eine Umstrukturierung des Networks zur Folge hatte. So stehen weniger Eigenproduktionen aus dem drehbuchbasierten Bereich auf dem Programmplan, was nun auch die DC-Serie „Gotham Knights“ betrifft (hier zur Kritik der Pilotepisode), für die sich laut Deadline nach nur einer Season die Falltür im Theaterboden öffnet, obwohl sich die Zuschauerzahlen eigentlich sehen lassen konnten. Lediglich die Superheldenserie „Superman & Lois“ bleibt Comicfans nun noch auf dem Sender erhalten.

Das Serienfinale von „Gotham Knights“ steht am 27. Juni mit der Episode Night of the Owls (1x13) im Kalender. Weitere Infos lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)