„Goodbye Deutschland“: Jenny Matthias hat sich getrennt - danach platzt ihr der Kragen

Jennifer Matthias, Ex-Freundin von „Malle“-Jens, durchlebte vor kurzem erneut eine Trennung. Auf Facebook rechtfertigte sie jetzt ihre Entscheidung, keine Details zu verraten.

Mallorca - Es schien das ganz große Glück zu sein, bis alles zerbrach. Jennifer Matthias, Ex-Freundin von „Malle“-Jens, hat erneut eine Trennung durchlebt. Da die Gerüchteküche daraufhin brodelte, platzte der 30-Jährigen nun kurzerhand der Kragen.

Sie waren einst so glücklich: Acht Monate lang waren Jennifer Matthias und Ralf Stein ein Paar. Der DJ verließ seine Heimat Berlin und wanderte nach Mallorca aus, um sich ein gemeinsames Leben mit seiner Jenny und deren Sohn Leon aufzubauen. Doch dann gab die Unternehmerin in einer Folge plötzlich die Trennung bekannt, wie der Express berichtet. Kurz darauf brodelte wie üblich die Gerüchteküche - und das ließ die Ex von „Malle“-Jens, mit dem sie einen achtjährigen Sohn hat, nicht auf sich sitzen.

Auf Facebook äußert sich Jennifer zu jeglichen Gerüchten

Auf Facebook schrieb die Mutter nun, dass sie „kurz und knapp ein paar Worte dazu sagen (möchte), bevor es noch mehr Bemerkungen hagelt“. Nach der Trennung war Jenny gemeinsam mit ihrem Sohn für kurze Zeit bei einer Mitarbeiterin untergekommen. In ihrem Facebook-Post erklärte sie, dass sie allgemein aber weiterhin in ihrem Haus wohnen werden. „Mein Sohn Leon und ich wohnen und bleiben weiterhin im Haus. Wir waren nur 2-3 Tage bei Elke. Ralf und ich gehen ganz normal miteinander um.“

Details darüber, warum die Beziehung letztendlich gescheitert ist, möchte sie aber weiterhin von der Öffentlichkeit fernhalten. Dazu sagt sie: „Ich finde das gehört sich nicht und keiner muss Rechenschaft ablegen. Auch wenn ich dabei riskiere, dass viele ein falsches Bild von mir bekommen und behaupten, ich würde die Männer wie Unterhosen wechseln und mein Kind vernachlässigen.“

Allgemein versichert Jenny ihren Fans, dass es ihr und ihrem Sohn gut gehe und sie ihren „Weg gehen“. Sie sei auch nur ein Mensch, der irgendwann mal sein Glück finden möchte. Und wer könnte ihr das verübeln?

nz

Rubriklistenbild: © Screenshot Facebook @Jennifer Matthias