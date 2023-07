Wasserschaden: „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Andreas und Caro Robens bangen um Fitnessstudio

Teilen

Im „Iron Gym“ der Robens sammelt sich Wasser an – und niemanden kümmert es. „Goodbye Deutschland“-Star Andreas greift daraufhin zu drastischen Maßnahmen.

Mallorca – Riesenstress bei Andreas (56) und Caro Robens (44): Die Mallorca-Auswanderer müssen sich mit einem Wasserschaden herumschlagen. In der neuen Folge von „Goodbye Deutschland“ tropfte es im Fitnessstudio der TV-Stars von der Decke. Vor allem Andreas war mit den Nerven am Ende. Dass sich niemand von der Hausverwaltung um das Problem kümmerte, stieß den Unternehmer sauer auf. „Die begreifen nicht, dass das eine gefährliche Nummer ist. Dass, wenn das alles durchgeweicht ist, dass da kein Halt mehr drin ist, dass das zusammenbricht“, prophezeite er das Schlimmste.

Drama auf Mallorca: „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens bangen um ihr Fitnessstudio

Der Bodybuilder wollte nicht länger tatenlos herumsitzen und machte sich an die Ursachenforschung. Zusammen mit Caro klingelte er bei der darüber wohnenden Nachbarin. Andreas‘ Theorie, dass deren Toilettenspülung für die Misere verantwortlich sein könnte, erwies sich jedoch als falsch. Letztendlich war es die Hausverwaltung, die den Ursprung des Wasserschadens herausfand. Dummerweise hielten sich die Bewohner der fraglichen Wohnung gerade in Deutschland auf.

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens: 20 unglaubliche Fotos ihrer Body-Transformation Fotostrecke ansehen

Andreas bot sofort an, sich gewalttätig Zugang zur Wohnung zu verschaffen. „Kein Problem, sollen sie mir Bescheid sagen – ich tret‘ dem die Tür ein“, kündigte er an. Immerhin handle es sich um einen „Notfall“. Caro versuchte vergeblich, ihren Mann zu beruhigen: „Du darfst aber nicht einfach eine Tür aufbrechen!“ Andreas war immer noch „stinkend sauer“ und polterte: „Ich habe so einen Hals!“

So viel kostet Auswandern Die einen würden es sich niemals trauen, die anderen träumen schon lange von der Reise ins Unbekannte. Auch wenn Auswandern aufregend klingt – wer nicht schon nach wenigen Monaten gescheitert nach Deutschland zurückkehren möchte, braucht einen gut gefüllten Geldbeutel. Eine vierköpfige Familie sollte mindestens 90.000 Euro Startkapital mit in die Wahlheimat bringen. Je ambitionierter das Vorhaben, desto größter sollte der finanzielle Puffer sein. Wer spart, schlau plant und sich vor Abreise ausführlich über den Zielort informiert, bei dem dürfte der Neuanfang an fernen Ufern aber durchaus erfolgreich sein. (Quelle: auswandern-info.com)

Andreas Robens greift durch: „Jetzt geht‘s denen an ihre Autos“

Doch wie sagt man so schön: Not macht erfinderisch. Der gelernte Stahlbauschlosser wurde kurzerhand kreativ und tüftelte eine Konstruktion aus Maurerkübel und Schlauch aus, mit der er das tropfende Wasser über ein Loch im Boden direkt in die Tiefgarage leitete. Auf diese „geile“ Idee sei Andreas „so was von stolz“, plauderte Caro aus.

Drama bei „Goodbye Deutschland“: Caro und Andreas Robens plagen sich mit einem lästigen Wasserschaden in ihrem Fitnessstudio herum. © Screenshot/RTL+/Goodbye Deutschland/Folghe vom 10. Juli 2023 (Fotomontage)

Ihr Mann zeigte sich ebenfalls deutlich besser gelaunt. „Wer nicht hören will, muss fühlen. Und du musst manchmal zu solch drastischen Maßnahmen greifen, dass die Leute aufwachen“, erläuterte er seinen Beweggrund. „Weil jetzt geht‘s denen an ihre Autos.“ Und tatsächlich zeigten Andreas‘ Taten Wirkung: Bereits eine Woche später rückten Handwerker an, um den Wasserschaden zu beheben.

Bei „Goodbye Deutschland“ steht derweil für Oksana in Los Angeles ein wichtiger Eingriff an, denn sie will ihre Zähne komplett erneuern lassen. Verwendete Quellen: RTL+/Goodbye Deutschland/Folge vom 10. Juli 2023; auswandern-info.com