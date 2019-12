Golden Globes 2020: Räumt Netflix richtig ab? Das sind die nominierten Filme und Serien des Anbieters

Die 77. Verleihung des Golden Globes wird ganz im Zeichen des Streamings stehen. Die Netflix-Produktionen haben 34 Nominierungen erhalten. Vier davon für "The Crown".

Wenn am 5. Januar 2020 in den USA die Golden Globes vergeben werden, hat Netflix mit seinen Produktionen die Chance zum großen Gewinner zu werden. 34 Mal sind Serien und Filme des Streaming-Dienstes für die renommierte Auszeichnung nominiert. Wir verraten, welche Werke einen Golden Globe gewinnen können.

Golden Globes 2020: Diese Netflix-Serien und -Filme sind nominiert

Titel Film oder Serie Nominiert für Nominierungen gesamt Dead To Me Serie Beste Hauptdarstellerin Muscial/Comedy (Christina Applegate) 1 Die zwei Päpste Film Bester Film Drama, Bester Hauptdarsteller Drama (Jonathan Pryce), Bester Nebendarsteller Drama (Anthony Hopkins), Bestes Drehbuch (Anthony McCarten) 4 Dolemite Is My Name Film Bester Film Musical oder Comedy, Bester Hauptdarsteller Muscial/Comedy (Eddie Murphy) 2 Living With Yourself Serie Bester Hauptdarsteller Muscial/Comedy (Paul Rudd) 1 Marriage Story Film Bester Film Drama, Beste Hauptdarstellerin Drama (Scarlett Johansson), Bester Nebendarstellrin Drama (Laura Dern), Bestes Drehbuch (Noah Baumbach), Bester Originial Score (Randy Newman), Bester Hauptdarsteller Drama (Adam Driver) 6 Matrjoschka Serie Beste Hauptdarstellerin Muscial/Comedy (Natasha Lyonne) 1 Pose Serie Bester Hauptdarsteller Drama/Serie (Billy Porter) 1 The Crown Serie Beste Serie Drama, Beste Hauptdarstellerin Drama/Serie (Olivia Colman), Bester Hauptdarsteller Drama/Serie (Tobias Menzies), Beste Nebendarstellerin in einer Serie, limitierten Serie oder Film (Helena Bonham Carter) 4 The Irishman Film Bester Film Drama, Bester Nebendarsteller Drama (Al Pacino, Joe Pesci), Bester Regisseur (Martin Scorsese), Bestes Drehbuch (Steven Zaillian) 5 The Kominsky Method Serie Beste Serie Musical/Comedy, Bester Hauptdarsteller Muscial/Comedy (Michael Douglas), Bester Nebendarsteller in einer Serie, limitierten Serie oder Film (Alan Arkin) 3 The Politician Serie Beste Serie Musical/Comedy, Bester Hauptdarsteller Muscial/Comedy (Ben Platt) 2 Unbelievable Serie Beste limitierte Serie/Film, Beste Hauptdarstellerin in einer limitierten Serie/Film (Kaitlyn Dever, Merritt Wever), Beste Nebendarstellerin in einer Serie, limitierten Serie oder Film (Toni Collette) 4

"Dead To Me" auf Netflix: Worum geht es?

"Dead To Me" handelt von zwei Frauen, die sich in einer Selbsthilfegruppe für Trauerende kennenlernen. Doch die beiden verbindet mehr als sie denken.

"Living With Yourself" auf Netflix: Worum geht es?

"Living With Yourself" folgt der Geschichte eines Mannes, der nach einer mysteriösen Behandlung, die ihm den Reiz eines besseren Lebens verspricht, entdeckt, dass er durch eine geklonte Version von sich selbst ersetzt wurde.

"Matrjoschka" auf Netflix: Worum geht es?

Nadia erlebt immer und immer wieder ihren 36. Geburtstag und stirbt am Ende des Tages. Wie schafft es Nadia, die surreale Zeitschleife zu durchbrechen?

"Pose" auf Netflix: Worum geht es?

1987 gründet die in der Ballroom-Szene bekannte Blanca in New York mit einem begabten Tänzer und einer in einen Yuppie verliebten Frau ihr eigenes Haus. Die Serie dreht sich um die Afroamerikanische und Latino LGBTQ-Szene der 80er Jahre.

Die besten Serien im Dezember 2019 auf Netflix und Amazon Prime.

"The Crown" auf Netflix: Worum geht es?

In "The Crown" wirft Netflix einen Blick auf das Leben und Wirken von Queen Elizabeth II. Die Serie vermischt dabei Wahrheit und Fiktion. Jede Staffel umfasst etwa ein Jahrzehnt von Elizabeths Herrschaft und greift dabei historische Ereignisse auf, legt aber den Fokus auf das Privatleben der britischen Royals.

"The Kominsky Method" auf Netflix: Worum geht es?

Die Comedy-Serie "The Kominsky Method" dreht sich um das Leben des alternden Schauspiellehrers Sandy Kominsky. Sein einstiger Erfolg liegt schon Jahre zurück.

"The Politician" auf Netflix: Worum geht es?

Payton stammt aus einer wohlhabenden Familie und sein größter Traum ist es, Präsident der USA zu werden. Doch bevor er das höchste Amt im Lande erreicht, muss er sich mit seinen Alltagsproblemen in der Highschool rumschlagen.

"Unbelievable" auf Netflix: Worum geht es?

Die Serie "Unbelievable" basiert auf einer wahren Begebenheit. Eine junge Frau behauptet vergewaltigt worden zu sein, doch keiner glaubt ihr. Doch Jahre später wird in anderen Vergewaltigungsfällen ermittelt, die der ersten Tat ähneln.

Netflix, Amazon Prime, Sky & Co.: Alles Wissenswerte zu den Streaming-Diensten.

