Chemie-Doktorand dominiert bei „Schlag den Henssler“ - und räumt eine halbe Million Euro ab

So sieht ein Sieger aus: Doktorand Leif nach seinem Erfolg bei „Schlag den Henssler“.

Der 29-Jährige Chemie-Doktorand Leif Antonschmidt hat bei „Schlag den Henssler“ eine halbe Million Euro gewonnen. In der ProSieben-Show am Samstagabend führte der Göttinger gegen Star-Koch Steffen Henssler zeitweise haushoch.

Göttingen - Es sah nicht gut aus zu Beginn der Show: Nachdem sich Kandidat Leif noch in der Qualifikation durchsetzen konnte und das erste Spiel gewann, setzte es zwei Niederlagen und einen 1:5-Rückstand gegen Gastgeber Steffen Henssler. Doch der 29-Jährige, der Doktorand am Göttinger Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie ist, drehte auf: Sieben Siege in Folge sorgten für eine komfortable 50:5-Führung und fünf Matchbälle.

Die ersten beiden konnte der insgesamt eher schwache Steffen Henssler noch abwehren, beim 13. Spiel ("Zuordnen") war dann aber Schluss. Leif Antonschmidt gewann mit 63:28 und darf sich über 500.000 Euro freuen.

