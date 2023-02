God of War: Was über die Amazon-Serienadaption zum PlayStation-Hit bekannt ist

Nach Resident Evil, Halo, The Last of Us und Fallout soll bald auch God of War zu einer TV-Serie werden. Amazon Prime Video hat die Rechte dazu. Wie sieht der aktuelle Entwicklungstand aus?

2022 wurde verkündet, dass bei Amazon Prime Video Kratos alias „God of War“ in einer Serienfassung zu sehen sein soll. Katherine Pope, ihres Zeichens Präsidentin der Sony Pictures Television Studios, gab ein kleines Update zum ambitionierten Projekt. Demnach wurde die Arbeit daran begonnen.

„Wir arbeiten an ‚God of War‘, dem PlayStation-Titel, der sich noch in den frühen Phasen befindet. Ich kenne das Spiel sehr gut und ich bin beeindruckt, was sie bereits jetzt damit anstellen, wenn es darum geht die Welt aufzubauen und zu erweitern und dabei alle Werte des Spiels beibehalten, aber auch ausbauen, sodass man auch als Kenner des Spiels wirklich sehr befriedigt sein wird, von der Serie an sich.“

Sicherlich hat „The Last of Us“ zuletzt schon die Latte für Sony-Produktionen höher gelegt als zuvor, zumal der „Uncharted“-Film, ebenfalls von Naughty Dog, doch eher viele Freiheiten in der Adaption nahm. Weitere Neuigkeiten zur Serie God of War lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)