GNTM 2020: Heidi Klum wirft Kandidatin aus Show - etwa wegen dieser Beauty-Op? 

Köln - Seit 14 Jahren sucht Heidi Klum bereits nach dem nächsten deutschen Topmodel, auch in diesem Jahr geht die Suche weiter. Nachdem die Anwärterinnen auf den Titel in Folge drei hüllenlos mit einem Pferd* posieren mussten, endete für Kandidatin Saskia das Abenteuer in Costa Rica. Obwohl sich das Foto der hübschen 22-Jährigen durchaus sehen lassen kann, war Model-Mama Heidi nicht überzeugt von der Leistung der Studentin. Für sie war schon vor der vierten GNTM-Folge*, in der Maureen ins Krankenhaus* musste, Schluss.

GNTM 2020: Heidi Klum wirft Kandidatin Saskia aus der Show

Hat die Braunschweigerin einfach nicht das Zeug zum Modeln oder ist am Ende ein ganz anderes Detail Schuld am Rauswurf aus der Sendung? Noch bevor Saskia mit der gesamten ProSieben-Crew nach Costa Rica reiste, bekannte sich die 22-Jährige zu ihrer Schönheitsoperation. Die Kandidatin erklärte selbstbewusst, dass sie vor etwa einem Jahr bei ihren Lippen nachhelfen ließ.

Ihre Chancen sah die Kandidatin zur damaligen Zeit durch den Eingriff nicht gefährdet. Im Gespräch mit News38.de erklärte Saskia: „Sollte meine Chance jetzt dadurch schlechter sein, weil ich es zugegeben habe, dann ist nicht der Schönheitseingriff an sich das Problem, sondern das Mindset der Verantwortlichen.“ Durch die Fotos auf ihrem Instagram-Account wird deutlich: Saskia setzt ihre prallen Lippen in Szene, scheint sich in ihrem Körper wohlzufühlen.

GNTM (ProSieben): Kandidatin Saskia aus Show geschmissen - OP der Grund?

Doch ist in Wahrheit der Eingriff Schuld an ihrem Rauswurf aus der Sendung? Noch während sich die 22-Jährige in Folge drei nämlich auf einem Pferd rekelte, flüsterte die Fotografin Model-Mama Heidi Klum zu: „Sie ist kein Model, mit dem ich normalerweise zusammenarbeiten würde. Da ist etwas Unnatürliches.“ Und die Quittung folgte prompt, die 22-Jährige wurde aus dem Rennen genommen.

Das Thema „Unnatürlichkeit“ war nicht nur bei GNTM diese Woche ein Thema. Auch beim „Bachelor“ kamen Beauty-Ops* zur Sprache und führte zu einem fiesen Diss. Die Kandidatin forderte daraufhin mehr „Respekt“ und Toleranz gegenüber „Vielfalt“. Das würde Saskia wohl so ähnlich unterschreiben.

GNTM 2020: Jury wirft Saskia raus - Kandidatin mit privatem Geständnis

Ihren Rauswurf begründete die Jury allerdings nicht mit fehlender Natürlichkeit, sondern mit ihrer fehlenden Leistung. „Es war okay, aber du bist nicht besonders aufgefallen“, kritisiert beispielsweise Jurorin Joan Smalls. Für Saskia ist das Kapitel „Germany‘s next Topmodel“ damit abgeschlossen. Über ihren Instagram-Account erklärt die 22-Jährige nach dem Rauswurf: „Von der perfekten Woche zu ‚Du bist leider kein Model‘“. Für ihre Kolleginnen geht die Reise mit der ProSieben-Show am Donnerstag weiter. Steht dann endlich das von vielen Fans langersehnte Umstyling an?

Mit dieser Reaktion dürfte GNTM-Star Gerda Lewis nicht gerechnet haben. Für die eigene Kritik an ihrem Hammer-Body muss die Blondine heftig einstecken. Unterdessen packt eine weitere GNTM-Kandidatin aus: So falsch ist das Bild, das GNTM vom Model-Leben* vermittelt. Auch Abigail aus der 13. Staffel kritisiert ProSieben: Hat der TV-Sender einen Unfall beim GNTM-Dreh vertuscht?*

