GNTM-Teilnehmerin wurde gewarnt - dann bekam sie die Folgen der TV-Sendung zu spüren

Die meisten Models träumen bei GNTM natürlich nicht nur vom kurzem TV-Ruhm. Leider garantiert die Heidi-Klum-Show aber keine rosige Zukunft - im Gegenteil.

Heidi Klum* sucht seit 14 Jahren „Germany‘s next Topmodel“ .

. Doch wie steht es wirklich um die Model-Laufbahn nach GNTM* ?

? Ex-Kandidatin Katharina Wandrowsky berichtet von großen Schwierigkeiten.

München - „Germany‘s next Topmodel“ ist ein Dauerbrenner im deutschen TV. Momentan läuft die 15. Staffel* der Heidi-Klum-Sendung. Nicht mehr lange, und das Format ist so alt wie die Teilnehmerinnen selbst. Die suchen in der Show natürlich nicht nur den kurzen Ruhm, sondern hoffen auf ebenso anhaltenden Erfolg. Doch leider ist das oft nicht der Fall.

GNTM: Winkt nach der ProSieben-Show der große Ruhm? Die meisten schaffen es nicht

Natürlich haben es manche GNTM-Kandidatinnen* auch geschafft und im Model- oder Fernseh-Business Fuß gefasst. Doch auch unter den Siegerinnen finden sich etwa mit Lena Gercke, Barbara Meier, Sara Nuru und Stefanie Giesinger nur wenige ehemalige „Meeeedchen“, die sich wirklich für zumindest etwas längere Zeit im Promi-Rummel etabliert haben.

Was machen Jana Beller (Siegerin 2011), Vanessa Fuchs (2015) oder Celine Bethmann (2017) heute? Ohne Instagram würden es sicherlich auch die meisten Fans nicht wissen. Natürlich stehen die Tore zur Influencer-Laufbahn nach dem TV-Auftritt offen, doch wie steht es um das tatsächliche Model-Leben?

Ex-GNTM-Kandidatin Katharina klagt: „Sobald man einmal dabei war, will einen niemand mehr sehen“

„Sobald man einmal bei ‚Germany‘s next Topmodel‘ war, will einen niemand mehr sehen“, klagt nun die Halbfinalistin von 2015, Katharina Wandrowsky bei promiflash.de. Die Blondine hatte nach der Show große Probleme, an Model-Jobs zu kommen. Das torpedierte sogar beinahe ihre Zukunftspläne.

Nach der Hochschulreife sollte es ins Ausland gehen. Ein Jahr lang wollte Katha Model-Erfahrung in der weiten Welt sammeln, doch daraus wurde erst einmal ein Kampf. „Dies stellte sich schwerer heraus als gedacht, da die meisten Modelagenturen kein Interesse mehr an dir haben, wenn du bei der Show mitgewirkt hast“, erläutert die heute 23-Jährige, „dein Gesicht ist verbraucht.“

„Germany‘s next Topmodel“ doch ein Sprungbrett? Instagram-Connections verhelfen zu Model-Jobs

Schon vor ihrer Teilnahme habe sie bereits von dieser Problematik gehört. Danach musste sie sie leider auch erfahren. Heute betreibt Katharina ein duales Studium und steht auch ab und an vor der Kamera. Instagram und ihre Connections würden das möglich machen, verrät sie. Ohne ihre GNTM-Teilnahme wären es allerdings zumindest ein paar Follower weniger im Netz.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerks von Ippen-Digital