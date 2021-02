GNTM (ProSieben): Das hält Heidi Klum von Tokio Hotel

Heidi Klum spricht über Tokio Hotel. Die GNTM-Chefin verrät, was sie eigentlich von der Band ihres Ehemanns Tom Kaulitz hält.

Berlin – Es ist natürlich längst kein Geheimnis mehr, dass GNTM-Chefin Heidi Klum* mit dem Gitarristen von Tokio Hotel verheiratet ist. Doch was denkt das Topmodel eigentlich über die Band von Ehemann Tom Kaulitz? Das verrät sie jetzt in einem längeren Interview. Das Aushängeschild von „Germany’s Next Topmodel*“ sei grundsätzlich Fan der aus Magdeburg stammenden Musikgruppe, heiße jedoch nicht alles gut, was von dem Quartett produziert wird.

Heidi Klum würde die Kaulitz-Zwillinge und ihre Bandmitglieder immer wieder im Tonstudio besuchen und auch schon mal ihren Senf dazugeben. In dieser Hinsicht bezeichnet sich die 47-Jährige selbst als „Nervensäge". Zudem räumt sie mit dem Gerücht auf, dass sie bevorzugt auf die Musik für den GNTM-Opener setzen würde, die von Personen stammt, die ihr nahestehen. Dies traf 2008 auch auf ihren damaligen Ehemann, den Soul-Sänger Seal, zu. Sie hätte Ehemann Tom Kaulitz gar dazu überreden müssen, dass der Tokio-Hotel-Song „White Lies" als Intro der 16. GNTM-Staffel* genutzt wird.