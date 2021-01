GNTM (ProSieben): Klum-Tochter Leni kriegt ihr Fett weg

Nach den GNTM-Dreharbeiten muss Heidi Klums Tochter Leni Kritik an ihren Modelqualitäten einstecken.

Nach den Dreharbeiten zu GNTM entspannt Heidi Klum in den USA, ihre Tochter bekommt derweil verbal von einem Model-Experten zwischen die Hörner.

Köln/Los Angeles – Ab dem 4. Februar flimmert „Germany’s next Topmodel“ wieder über die TV-Bildschirme. Die ersten Dreharbeiten sind abgeschlossen, sodass Heidi Klum erstmal das Familienleben mit Ehemann Tom Kaulitz genießen kann. Doch ganz so entspannt, wie sie sich das wünscht, kann die „Model-Mama“ von ProSieben die Füße nicht hochlegen. Denn während sie mit Tom Kaulitz „chillt“ und dies ihren Fans per Instagram zeigt, hängen über Tochter Leni dunkle Wolken.

Die 16-Jährige, die zuletzt mit ihrer Mutter das Cover der deutschen Ausgabe der „Vogue“ zierte, bei den GNTM-Drehs mit dabei war und schon als Nachfolgerin von Mama Heidi gehandelt wurde*, sieht sich krasser Kritik ausgesetzt*. Marco Sinervo, der Geschäftsführer der renommierten Agentur „MGM Models“, attestiert Leni Klum, dass sie zu klein und kein Topmodel, sondern nur „ein Mädchen von nebenan“ sei. Sollte Leni überhaupt als Model Karriere machen, dann so Sinervo, „nur, weil sie die Tochter von Heidi Klum ist.“ // *nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.