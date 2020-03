GNTM-Baby: Heidi-Klum-Model (20) ist schwanger - sie hielt es eigentlich für unmöglich

Da dürfte auch die aktuelle GNTM-Jury nicht schlecht stauen: Dass Laura (20) so kurz nach ihrer Chemo-Therapie schwanger wird, grenzt an ein Wunder.

München - „Dass letztes Jahr so blöd anfängt und so wunderschön endet, hätte natürlich keiner gedacht“, erklärt Laura Bräutigam RTL. Dabei untertreibt die 20-Jährige allerdings ziemlich. Denn 2019 begann für die GNTM-Kandidatin von 2016 nicht nur „blöd“, sondern mit der furchtbaren Diagnose: Lymphdrüsenkrebs.

Ex-GNTM-Kandidatin besiegt Krebs - und ist kurz darauf sogar schwanger

Etwas mehr als ein Jahr später sitzt sie erfrischend fröhlich und sorglos im Interview und kann eine schier unglaubliche und frohe Botschaft verkünden. Die 20-Jährige ist schwanger. So kurz nachdem sie den Krebs besiegte, hätte das nicht einmal ihre Ärztin für möglich gehalten.

GNTM-Baby: „Ein absolutes Wunderkind“ - Heidi-Klum-Model hätte es nicht für möglich gehalten

„Es ist natürlich ein absolutes Wunderkind“, kann auch Laura ihr Glück noch immer kaum fassen, „weil eigentlich war es gar nicht möglich, überhaupt schwanger zu werden. Erstmal für zwei, drei Jahre hat die Frauenärztin gar keine Hoffnungen gemacht.“

Den Bauch bemerkte das Model auch lange überhaupt nicht. Bei einer Routineuntersuchung stellte sich die Schwangerschaft mehr oder weniger durch Zufall heraus. Das Model klagte nur über leichte Übelkeit, wurde dann von der Nachricht beinahe umgehauen.

Laura Bräutigam und ihre Freund von Baby-Botschaft überrascht: „Alle in Tränen ausgebrochen“

Für ihren Freund kam die Baby-Botschaft also auch komplett unerwartet, nun ist die Freude in der ganzen Familie kaum zu bremsen. „Ich habe es ihm auch gesagt, und er freut sich wahnsinnig, und meine ganze Familie ist komplett ausgerastet“, beschreibt Laura, „ich habe die angerufen, und die sind alle in Tränen ausgebrochen und freuen sich.“

Ex-GNTM-Model nach schlimmer Krankheit im Babyglück: Es wird ein Mädchen

Mittlerweile ist das ehemalige Heidi-Klum*-Model im achten Monat, lange muss man also nicht mehr auf das GNTM-Baby warten. Und auch das Geschlecht verriet Laura schon mehr oder weniger unbeabsichtigt in einem Nebensatz: „Wenn ich dann selbstständig arbeiten kann, kann ich die Kleine immer mitnehmen.“

Drücken wir der jungen Mutter die Daumen, dass alles klappt und sie in Zukunft von Schicksalsschlägen verschont bleibt. Es scheint immerhin, als verdränge das Kinderglück die schlimmen Gedanken an die schwere Zeit nach der Krebs-Diagnose.

Diese Phase steht der 23-jährigen Nathalie Volk leider noch bevor. Sie war 2014 bei der Heidi-Klum-Show* dabei und erkrankte nun an Gebärmutterhalskrebs. Es bleibt zu hoffen, dass ihre Geschichte einen ähnlich schönen Ausgang findet, wie er Laura vergönnt war. Immerhin läuft in Sachen Liebe alles rund. Anfang diesen Jahres heiratete Nathalie wohl ihren Freund.

