GNTM-Star beklagt sich über Hammer-Body - Fans reagieren mit deutlichen Worten 

Mit dieser Reaktion dürfte GNTM-Star Gerda Lewis nicht gerechnet haben. Für die eigene Kritik an ihrem Hammer-Body muss die Blondine heftig einstecken.

Durch „Germanys next Topmodel“ wurde Gerda Lewis bekannt.

Die Ex-Bachelorette präsentiert sich gern auf Instagram.

Nun muss sie jedoch viel Kritik einstecken.

Köln - Lange blonde Haare, eine TV-Karriere im Rampenlicht und ein Hammer-Body: Gerda Lewis dürfte von vielen, vor allem jungen Mädchen, beneidet werden. Doch die 27-Jährige scheint sich selbst gar nicht so toll zu finden, das ließ die ehemalige Bachelorette nun zumindest durchklingen. Über Instagram beklagte Lewis nämlich ihren makellosen Körper, ganz zum Unmut vieler Fans.

GNTM-Star kritisiert eigenen Hammer-Body - Fans reagieren prompt

Durch die ProSieben-Show „Germanys next Topmodel“ wurde Gerda bereits 2018 einem größeren Publikum bekannt. Im Anschluss durfte die 27-Jährige für RTL im TV-Format „Die Bachelorette“ nach ihrem Traummann suchen. Die Liebe fand Gerda Lewis dabei zwar nicht, doch rund 900.000 Follower kann die hübsche Blondine seither auf ihrem Instagram-Account täglich unterhalten.

Mit einem aktuellen Statement dürfte Gerda jedoch einige von ihnen verärgert haben. Grund dafür: der makellose Körper der 27-Jährigen. Über Instagram erklärte die ehemalige Rosenkavalierin nämlich: „Jetzt brauche ich nur noch meine Sommerfigur zurück.“ Doch wieso kritisiert die Blondine ihren Körper? Diese Frage stellen sich viele Fans der Influencerin, schließlich präsentiert Gerda ihren Körper regelmäßig auf freizügigen Schnappschüssen.

GNTM machte sie berühmt: Gerda Lewis für eigene Aussage kritisiert

Die sofort aufkeimende Kritik an ihrer Aussage veröffentlicht die 27-Jährige prompt in ihrer Instagram-Story. „Bitte mach dir bewusst, dass solche Äußerungen echt schwierig sind, wenn deine Zielgruppe vor allem junge Frauen sind“, veröffentlicht Gerda Lewis die Nachricht eines Fans. Obwohl die Nachricht relativ sachlich verfasst ist, scheint die Ex-GNTM-Kandidatin die Botschaft hinter der Aussage an sich abprallen lassen zu wollen.

„Was sollen solche Nachrichten?“, empört sich die Influencerin über das Feedback ihrer Community. In einer weiteren Nachricht erklärt Gerda Lewis prompt: „Jeder definiert auch eine Bikinifigur anders, Ich finde das eher traurig, dass man da so verurteilt wird, weil man sagt, man fühlt sich gerade nicht wohl, und dabei wissen die Leute gar nicht, was der Hintergrund der ganzen Sache ist.“ Die hübsche Blondine erklärt weiter, dass sie in letzter Zeit weniger Sport gemacht habe und dadurch ihre Haut „schlaff“ geworden sei.

GNTM (ProSieben): Gerda Lewis veröffentlicht Fan-Kritik

Die 27-Jährige gibt ihren Fans anschließend einen vermutlich in vieler Augen schnippisch gemeinten Kommentar zurück. „Ich denke, ab 18 sollte man sich auf jeden Fall selber bewusst sein, was man sich auf Instagram anschaut und was nicht“, deutet die 27-Jährige an.

