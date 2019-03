GNTM im Live-Ticker: Umstyling am Donnerstag - Kandidatin sorgt für Mega-Zoff

Hurra, es ist Umstyling-Zeit bei GNTM 2019. Wer bekommt welchen Look? Und warum ist Jasmin zurück? Und noch viel wichtiger: Wie reagieren die Meeedchen auf ihr Comeback? Es gibt auf jeden Fall Zoff. Der Live-Ticker.

O!M!G! Am Donnerstag kommt die beste GNTM-Folge ever, ever, ever (zumindest für diese Staffel) - denn da findet das Umstyling der Kandidatinnen statt. Tränen! Zetermordio! Hurra!

Eine Kandidatin bekommt ein besonders krasses Umstyling. Und wir sagen schon jetzt: Es ist der Hammer!

Wer ist überhaupt noch dabei bei GNTM? Die Übersicht der Kandidatinnen.

+++AKTUALISIEREN+++

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Topmodel-Ticker. Wir können es kaum abwarten - denn diesmal müssen die topmodelesquen Haare dran glauben. Es ist Umstyling-Zeit bei GNTM - wir packen unser Popcorn aus und lehnen uns ganz entspannt zurück.

GNTM im Live-Ticker: Das passiert in Folge fünf

Eines verrät Heidi Klum schon vorab: „Das Umstyling ist diesmal eine echte Extensions-Schlacht. So viele Haare wie in diesem Jahr haben wir noch nie verlängert!“ Och Mensch - wir hatten uns schon so über fallende Haare und tropfende Tränen gefreut. Aber - puh! - ein paar Haare fallen dann doch der Schere zum Opfer. Besonders eine Kandidatin bekommt eine komplette Typ-Veränderung. Und wir verraten schon so viel: es wird nicht GNTM-Kandidatin Sayana sein, auch wenn uns das Heidi Klum in der letzten Folge weismachen wollte. Aber - und jetzt: Achtung, Spoiler! - es wird auch eine dunkelhaarige Kandidatin sein.

Ein Glück, dass GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger in dieser Folge als Gast-Jurorin dabei ist. Die hat das alles ja selbst schon durchgemacht (auch wenn ihre Veränderung damals nicht sonderlich dramatisch war). „Ich will den Mädchen einfach helfen und sagen: Es sind nur Haare. Entspann dich. Die wachsen, die kannst du wieder färben.“ Waaaas? Eeeeecht? Nun gut - so, wie sich einige Kandidatinnen in den vergangenen Jahren beim Umstyling angestellt haben, könnte man schon meinen, dass das Haar-Leben der Kandidatinnen dank GNTM für immer gelaufen ist.

+ Auch für die roothaarige Kandidatin Lena wird das Umstyling drastisch enden. © ProSieben/Martin Ehleben



Ach, und dann gibt es noch ein Highlight - und das nicht in den Haaren der Kandidatinnen (haha): Jasmin is back! Und das sorgt natürlich für weiteres Zoff-Potential. Wir öffnen unsere zweite Tüte Popcorn und lehnen uns ein weiteres Mal zurück - denn ihr Comeback sorgt für mächtig Ärger im Haus. Let the show beginn!

mes