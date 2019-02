Ex-GNTM-Kandidatin macht Schock-Geständnis: „Letztes Jahr ...“

Die zweite Folge GNTM steht an - und zwar mit einem Special-Special-Guest, auf den wir uns besonders freuen. Wer schafft es in die nächste Runde? Wer fliegt? Das erfahrt ihr im Live-Ticker.

Hurra, it‘s GNTM-Zeit! Wir schnappen uns die imaginäre (oder vielleicht doch nicht so imaginäre) Chips-Tüte und bewundern das lustige Treiben.

30 Kandidatinnen (sehen alle gleich aus) sind noch im Rennen um das GNTM-Krönchen. Wer? Das lest ihr hier.

Horror-Walk und Blizzard-Shoot - das erwartet uns am Donnerstag.

Und: JAAAAA! Wow-Wow-Wolle is back!

Ex-GNTM-Kandidatin Fata macht Schock-Geständnis

+++ Sie schaffte es bis ins Finale, wurde dort Dritte und freut sich mittlerweile über mehr als 400.000 Follower bei Instagram. Doch trotz des Ruhms hat Fata Hasanovic auch schwarze Stunden erlebt. Darüber sprach sie jetzt mit boulewahr.de.

„Letztes Jahr war ich am Ende meiner Kräfte, da brauchte ich eine Pause“, schildert die junge Frau die dramatische Zeit. Denn das Leben als Influencerin hat nicht nur Sonnenseiten, sondern verlangt den Betroffenen auch einiges ab. „Schon beim Aufwachen drehen sich meine Gedanken um zu beantwortende Emails, Posts und Videos.“

Influencerin sein – das bedeutet also nicht nur, private Bilder zu posten, um die Fans auf dem Laufenden zu halten. „Man ist für wertvolle Inhalte, Entertainment und auch Werbung zuständig. Das ganze bloß auf einer persönlichen Ebene“, erklärt Fata – und moniert, dass viele einfach nicht wüssten, wie viel Arbeit in diesem Job steckt. Man müsse immer arbeiten und auf Trab sein. „Oft habe ich am Ende des Tages das Gefühl, ich habe heute 16 Stunden komplett durchgearbeitet.“

Ex-GNTM-Kandidatin Fata: „Konnte einfach nicht mehr“

Der Einsatz forderte schlussendlich seinen Tribut – und zwar im vergangenen Herbst. „Da war ich total fertig“, erzählt Fata und packt dann über die dramatische Zeit aus: „Da habe ich oft geheult, weil ich einfach nicht mehr konnte.“ Ihr Ausweg: verreisen, wieder ihre Mitte finden. Inzwischen geht es Fata offenbar wieder gut. Das Influencen will sie nicht sein lassen. „ Ich habe zu lange dafür gearbeitet. Das Dümmste, was ich jetzt machen könnte, wäre aufzuhören.“ Puh – da können Fatas Follower aufatmen. Sie müssen also nicht auf solch schöne Anblicke verzichten:

GNTM im Live-Ticker: Meeedchen erleben „Horror“ auf dem Laufsteg

+++ Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von GNTM. Werden wir heute endlich den Durchblick gewinnen und mehreren Kandidatinnen Namen zuordnen können? Und wird „Aber die Kamera da oben“-Enisa endlich ihr Foto-Traum erfüllt? Wir sind gespannt.

GNTM 2019: Heidi, Wolli, Schulli - und ein Horror-Laufsteg

„Der perfekte Gang über den Laufsteg will geübt sein“ - mit diesen weisen Worten beginnt die Pressemitteilung von ProSieben zur anstehenden Folge GNTM. Joa, da geben wir dem Sender Recht, laufen sollte man als GNTM-Kandidatin schon können. Was also tun? Jorge dazu holen? Oder gar Bruce „the legend“ Darnell? Nix da! Heidi Klum setzt auf Wolfgang Joop (Achtung! Schnauzer-Alarm!). Na gut, das lassen wir gerade noch mal so durch gehen. Wolle hat ja eh nen Platz in unseren Herzen.

+ Wir bewundern sein Bärtchen: Wolfgang Joop samt Heidi Klum auf einem Gipfel - was will man mehr? © ProSieben/Richard Hübner

„Bei GNTM geht es darum, einem unerfahrenen Meeeedchen in 14 Wochen das Laufen beizubringen“, erklärt Heidi Klum. Krass, 14 Wochen - dafür haben die Eltern der Kandidatinnen bestimmt 14 Monate gebraucht. Damals, als Vanessa, Tatjana und Co. noch in den Windeln steckten. Aber gut, lassen wir das - schließlich hat Wolfgang Joop ja auch ein bestimmtes Ziel: „Ich versuche ihnen einen relaxten, modernen Gang beizubringen, der Selbstbewusstsein ausstrahlt. Und der sie auch selbstbewusst macht.“ Puh, dann muss Anastasiya ja nicht mehr am Training teilnehmen - da herrscht ja jetzt schon Selbstbewusstsein-Overload. Enisa jedenfalls bringt den Joop-Besuch auf den Punkt: „Wolfgang ist ‚wow‘.“ Finden wir auch. Wow-Wow-Wolle!

Was wir noch zur Folge vom Donnerstag wissen müssen? Im Schneetreiben treibt Kristian Schnee-Schuller sein Unwesen, die Kandidatinnen müssen über einen Horror-Laufsteg (warum er einer ist? Seht ihr im Video unten. Aber so viel sei verraten: Gut, dass die Meeeedchen das Laufen gelernt haben!) schreiten und Enisa wird endlich ein erstes Foto bekommen - also ... glauben wir jetzt einfach mal.

GNTM 2019: Hier gibt‘s die Ticker zum Nachlesen

