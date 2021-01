GNTM: Privatleben von Heidi Klum aufgedeckt – Bill Kaulitz schreibt Biografie

GNTM-Modelmama Heidi Klum ist ständig in den Medien, nun schreibt auch noch ihr Schwager Bill Kaulitz eine Autobiografie. In dem Enthüllungsbuch „Career Suicide“ kommt auch Heidi vor.

Berlin – Durch „Germany's Next Topmodel" ist Heidi Klum andauernd in den Medien und auch auf ihren Social Media-Kanälen teilt sich die Modelmama gern mit. Jetzt hat auch Schwager Bill Kaulitz zur Feder gegriffen und eine Autobiografie geschrieben, die es in sich zu haben scheint. Zum einen lassen bereits veröffentlichte Auszüge aus dem Buch darauf hindeuten, dass sich der Star darin tatsächlich outen könnte, zum anderen wird auch Schwägerin Heidi Klum zur Genüge erwähnt. Allerdings würde es Bill im Traum nicht einfallen, ein negatives Word über die Ehefrau von seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz zu verlieren. Die Liebe der beiden macht ihn unendlich glücklich und er beschreibt das Kennenlernen von Heidi als eine „Leichtigkeit", die in das Leben der Brüder einkehrte. Auch beruflich versteht sich die Patchwork-Familie hervorragend. „White Lies" von Tokio Hotel und Vize ist der neue Titelsong zur 16. „Germany's Next Topmodel"-Staffel und Bill tritt auch als Gast-Juror in dem Casting-Format auf.