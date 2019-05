GNTM-Finale: Heidi Klum irritiert mit Aussage - weiß sie überhaupt, wie alt ihr Freund Tom Kaulitz ist?

GNTM 2019: Heidi Klum hat ihr neues Topmodel gekürt. Doch das war nicht das einzige Highlight der Show - wenn man von Highlights sprechen mag. Der Ticker zum Nachlesen.

Das Finale von GNTM 2019 ist über die Bühne gegangen

Simone, Sayana und Cäcilia hatten die Chance, den eisernen ... äh, den Model-Thron zu erklimmen

Neben Heidi Klum waren folgende Stargäste zum großen Showdown geladen: Tyra Banks, Channing Tatum, Jonas Brothers, Ellie Goulding

Außerdem sahen wir noch: Tokio Hotel - und eine peinliche Spontan-Hochzeit

Am Ende konnte nur eine Germany‘s Next Topmodel werden

Update um 20.40 Uhr: Heidi Klum ist mit Tom Kaulitz verlobt, der satte 14 Jahre jünger ist als sie. Mit dem großen Altersunterschied scheint das Topmodel allerdings kein Problem zu haben: Das Paar liebt es nämlich, sich oft sehr verliebt zu zeigen - sei es in der Öffentlichkeit, oder in den sozialen Netzwerken. Aber sind wir uns sicher, dass die berühmte Model-Mama wirklich weiß, wie alt ihr Verlobter ist?

Der Zweifel entstand nach einem fragwürdigen Satz der 45-Jährigen im Gespräch mit Sängerin Blümchen während dem großen GNTM-Finale am Donnerstagabend. Die Musikerin wurde vor allem in den 90ern bekannt, eine Dekade, mit der sich Heidi offensichtlich nicht auskennt. „Ich muss ganz ehrlich sagen, dass bei mir ja total Nachholbedarf ist mit den 90er Jahren“, erklärt die Moderatorin. „Irgendwie habe ich das alles nicht mitgekriegt, auch mit Tokio Hotel damals nicht. Vielleicht bin ich zu früh nach Amerika gegangen...“ Moment! Tokio Hotel? Was haben die denn mit den 90er Jahren zu tun? Die Band, zu der auch ihr Verlobter Tom Kaulitz gehört, wurde erst 2005 gegründet. Das müsste Heidi doch eigentlich wissen.

Hinzu kommt die Tatsache, dass Tom selbst erst 1989 geboren wurde. Dass er schon mit fünf oder sechs Jahren mit seiner Gitarre performen konnte, scheint uns eher unwahrscheinlich zu sein!

GNTM: Diese Panne zeigte ProSieben nicht - Star musste aus misslicher Lage befreit werden

Update um 14.35 Uhr: Das GNTM-Finale 2019 war gespickt mit Peinlichkeiten: Nicht nur Theresias Live-Hochzeit auf der Bühne und Thomas Gottschalks Ehering-Fauxpas sorgten für Fremdschäm-Momente. Eine Panne, die nur die Zuschauer in der Halle sahen, war besonders unangenehm für den berühmten Promi-Fotografen Kristian Schuller. Denn der 48-Jährige wurde von der Decke abgeseilt und fotografierte von oben die Finalistinnen Sayana und Simone, die von muskelbepackten Strippern in die Höhe gehalten wurden.

Wie Focus berichtet, hing der Star-Fotograf nach dem Shooting jedoch dort oben fest. „Kann mich mal jemand runterlassen“, rief er demnach. Von Schullers misslicher Lage bekamen die TV-Zuschauer jedoch nichts mit, denn ProSieben blendete schnell Werbung ein. Nachdem sich der Fotograf weiter beschwert hatte, wurde er endlich runtergelassen und stand pünktlich nach der Werbepause wieder auf seinen Beinen.

GNTM-Finale: Zuschauer können Fremdschäm-Aktion nicht fassen - „Schlimmster Moment EVER“

Update vom 24. Mai, 11.00 Uhr: Simone ist also die Gewinnerin von GNTM 2019. Doch wer redet schon davon, wenn im selben Finale eine Live-Hochzeit stattfand? Nein, es war nicht Heidi Klum, die auf dem Catwalk ihren Tom ehelichte. Es war vielmehr Ex-Kandidatin Theresia, die für einen absolut bizarren Moment sorgte. Sie gab in der Live-Show ihrem Thomas das Ja-Wort - Heidi Klum mimte die Standesbeamtin.

Viele Zuschauer wussten nicht, wie ihnen geschah - zu kurios waren die Szenen, die sich dort abspielten. „Was war das denn? Hochzeit bei GNTM. Mein schlimmster ‚Fernsehen hinterm Kissen gucken‘-Moment EVER!“, schrieb ein Fan auf Twitter. „Werbung ... Zeit, sich von der traumhaften Hochzeit zu erholen. Schlimmstes Finale überhaupt“, ließ ein anderer GNTM-Anhänger seinem Frust freien Lauf. Und ein weiterer fragte verzweifelt: „Warum war die Bombendrohung nicht dieses Jahr?“ Ein User gab unterdessen die Hoffnung nicht auf und mutmaßte: „Jan Böhmermann, sag bitte, dass Du Deine Finger im Spiel bei der Hochzeit bei GNTM hast.“ Für manch einen GNTM-Fan half unterdessen nur noch eines - Ton ausstellen:

Da muss ich jetzt den Ton ausstellen. Das ist so peinlich. #gntm #hochzeit — Eliza (@Eliza_Muc) 23. Mai 2019

GNTM im Ticker: Peinlich! Bizarrer Moment überschattet Heidi Klums Topmodel-Finale

23.15 Uhr: Und was lernen wir heute? Wenn eine Finalistin kurzfristig absagt, stopft man die Lücke einfach mit einer Live-Hochzeit. Ein tiefer Heidi-Klum-Ausschnitt lenkt vom Gesicht ab. Und es geht immer noch peinlicher bei GNTM. Zumindest im Finale. Nichtsdestotrotz werden wir auch nächstes Jahr wieder einschalten, wenn es wieder heißt: „Nur eine kann Germany‘s Next Topmodel WERden.“

23.15 Uhr: Also das hätten wir echt kürzer haben können, heute. #dankevanessa

GNTM-Finale im Live-Ticker: Und die Gewinnerin ist ...

23.10 Uhr: Und es ist ... SIMONE

23.08 Uhr: Wenn eine von den beiden nicht gleich ein Löwen-Baby in die Luft hält, rasten wir komplett aus.

23.05 Uhr: DAS WIR DAS NOCH ERLEBEN DÜRFEN! Heute wird tatsächlich noch Germany‘s Next Topmodel gekürt.

22.58 Uhr: Ob Heidi Klum noch mehr singen kann als diese eine Zeile des Tokio-Hotel-Liedes?

22.42 Uhr: Und wer ist an der ganzen GNTM-Misere schuld? Na klar - Vanessa!

22.38 Uhr: Was zur Hölle passiert da auf der Bühne? Das ist doch ein einziger Junggesellinenabschied?!

22.34 Uhr: Ach, jetzt geht‘s dann doch noch ums Modeln.

22.30 Uhr: Es ist nett von ProSieben, dass sie auch Heidi Klum simultan übersetzen.

22.28 Uhr: Wenn sich 372 Typen auf der Bühne die Seele aus dem Leib tanzen - die Mädchen aber erst kreischen, wenn ein voll bekleideter Channing Tatum auf die Bühne stürmt.

GNTM-Finale im Live-Ticker: Bizarrer Fremdschäm-Moment dank Live-Hochzeit

22.18 Uhr: Kein Witz - das ist das erste Mal, dass wir uns über Werbung bei GNTM freuen. Wir müssen uns schnell mal die Augen und Ohren abschrubben gehen.

22.13 Uhr: „Also ihr habt nun in meiner Show geheiratet, aber jetzt geht mal schön zur Seite.“

22.11 Uhr: Wir packen das alles gar nicht mehr. Das ist das verstörendste GNTM-Finale aller Zeiten. Theresia und ihr Thomas heiraten. Heidi Klum ist Standesbeamtin - mitsamt XXL-Dekolleté. Herbert als Trauzeuge. Wo soll das nur hinführen?

Das ist mit Abstand das PEINLICHSTE, das ich JEMALS im TV gesehen habe. #GNTM #GNTMFinale pic.twitter.com/zjXR8JzDZD — anredo (@anredo) 23. Mai 2019

22.08 Uhr: WO IST HERBERT, WENN MAN IHN MAL BRAUCHT?

22.07 Uhr: HA! Die beiden heiraten jetzt. Wirklich. Echt!

22 Uhr: Hm. Ob Thomas gleich seine Theresia heiraten wird?

21.58 Uhr: Das ist doch der Michalsky unter der Perücke.

GNTM 2019: Als Erste muss im Finale gehen ...

21.53 Uhr: Und raus ist ... CÄCILIA!

21.52 Uhr: „Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht.“

21.43 Uhr: Wie man Simone halt direkt unterstellt, dass das mit dem Schuh Absicht war. Schande über uns. Schande!

21.35 Uhr: Warum hatte Wolles Schnurrbart eigentlich keinen eigenen Twitter-Account?

21.24 Uhr: Wetten, dass wir noch 37 Werbepausen überstehen müssen, bis wir endlich wissen, wer den Personality-Award gewinnt?

21.22 Uhr: Wir haben übrigens mal wieder das KaTZorkale befragt, wer „Germany‘s Next Topmodel“ wird - und das Ergebnis wird euch .. ach, seht selbst:

Wir haben das Katzorakel @ElliTheCat befragt: Wer wird Germany's Next Topmodel 2019? Die Antwort wird euch schockieren ! #GNTM @ProSiebenTV pic.twitter.com/TvdvZhcbkh — Der Couchticker (@Der_Couchticker) 23. Mai 2019

21.17 Uhr: Der Personality-Award. Früher nannte man das bei Gottschalk noch „Saalwette“.

21.15 Uhr: Thomas Gottschalk schafft es, auch bei GNTM zu überziehen.

21.11 Uhr: „Er sieht extrem gut aus und hat nen guten Geschmack.“ Heidi Klum, wenn sie nicht über Tom spricht.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Meeedchen mit wichtiger Botschaft - und Klum mit Mega-Ausschnitt

21.04 Uhr: Wer soll denn bei diesem Outfit von Heidi Klum die Botschaften der Mädchen noch ernst nehmen? #justsayin

21 Uhr: Simone sieht aus wie eine riesige Mensch-Ärgere-Dich-Figur.

20.59 Uhr: Simi weint.

20.58 Uhr: Was steht da auf Simones Kleid? DNA Love? DIVE LUUE?

20.43 Uhr: Was Heidi Klum zu Tyra Banks sagt: „Das ist wirklich toll, dass Du Topmodel erfunden hast.“ Was Heidi Klum denkt: „Danke für diese Billionen Euronen, die ich dank Dir verdiene.“

20.42 Uhr: Alter! So geht cool. Tyra Banks. Mega.

20.40 Uhr: Waaaaaas? Heidi Klum ist NICHT die Erfinderin von Topmodel?

GNTM-Finale 2019 im Live-Ticker: Heidi Klum schockt mit Mega-Dekolleté

20.34 Uhr: Dieser Staffel-Rückblick ist eigentlich frustrierend. So haben wir also die letzten Wochen vergeudet. Da hätten wir uns auch vor nen schwarzen Bildschirm setzen können.

20.30 Uhr: Ein Kollege hat gerade herausgefunden, warum Heidi Klum so einen großen Ausschnitt trägt. „Der lenkt effizient vom zunehmenden Verfall in der Gesichtsregion ab.“

20.27 Uhr: Wow, also das Dekolleté von Heidi Klum - da könnte man auch ein ganzes Bodypainting unterbringen. Eine Userin findet den „schon krass“. Und ein weiterer urteilt:

Wieso sehen Heidis Brüste aus, wie diese Teile aus Plastik, die man zu Fasching umschnallt? #GNTM — Jana S. (@Peach90) 23. Mai 2019

20.24 Uhr: Nein - nicht ganz: Noch besser ist, dass Heidi Klum dieses Jahr nicht selbst singt. Puh!

20.20 Uhr: Wahrscheinlich war der Sketch mit Martina schon das beste an diesem ganzen Finale.

20.18 Uhr: Ist das lustig oder kann das weg?

20.14 Uhr: Boris ist aber kahl geworden obenrum ...

+++ Ach, Simi-Shine ... irgendwie war es klar, dass auch das GNTM-Finale nicht so ganz ohne Drama über die Bühne gehen wird. Denn offenbar hat das Training fürs Finale der 21-Jährigen so zugesetzt, dass sie schwer zu kämpfen hat. Keine Frage - die einstige Leistungssportlerin Simone hat wirklich eine schwere Zeit hinter sich. Lange Zeit saß sie sogar im Rollstuhl. Dennoch war die Uhr danach zu stellen, wann die Finalistin klagen würde. „Es ist eine große Herausforderung, ich halte das gerade noch so mit meinen Füßen aus“, erzählt die Blondine im Interview mit ProSieben über das Catwalk-Training. „Meine Füße funktionieren nun mal nicht so, wie die von den anderen Mädchen.“ Aber Simi wäre nicht Simi, wenn sie nicht auch diese Hürde mit Bravour meistern würde. „Ich beiße schon die ganze Zeit die Zähne zusammen, aber einfach ist es auf gar keinen Fall.“ Doch eines ist einfach - und zwar jetzt schon zu orakeln, dass Simone das Finale quasi auf einer Ar***backe rocken wird. Wetten?

+++ Ist es wahr? Wird heute Abend alles vorbei sein? Nach 15 Wochen GNTM erfahren wir heute Abend, wer in die Fußstapfen von GNTM-Gewinnerin Toni treten wird. Viel Auswahl bleibt ja nicht. #dankevanessa

GNTM 2019: Der große Moment - Germany Next Topmodel 2019 ist ...

GNTM: Das große Finale im Live-Ticker

Wir können es kaum glauben - nach Wochen der Tränen, nach „Lillet Wild Berry“-reichen Abenden, nach Wut, nach Zorn, nach Fassungslosigkeit, nach Leidenschaft VOR den TV-Geräten werden wir heute endlich erfahren, wie GNTM 2019 endet. Es kann kein Zufall sein, dass der Model-Thron in der selben Woche bestiegen wird, in der auch das Schicksal des eisernen Thrones von GOT offenbart wurde. Wobei heute Abend eine auf jeden Fall leer ausgehen wird: Vanessa, aka die „Sansa Stark aus Bensheim“, die sich gegen den Norden entschieden hat und freiwillig auf die Krönung verzichten wird.

Bleiben nur noch Sayana (deren ellenlange dunkle Haare Jon Snows Mantel in den Schatten stellen), Simone (die phasenweise für genauso verpestete Luft gesorgt hat, wie Drogon) und Cäcilia (von der keiner weiß, wie sie Folge um Folge überleben konnte und die es dann sogar bis ins Finale geschafft hat - quasi der Jaime Lannister, der im Finale dann aber doch keinen allzu großen Auftrag mehr hat) - wer besteigt am Ende den eisernen Klum-Thron? Und wird es wirklich keinen Prügel-Auftritt von Jasmin „Joy“ und Lena geben? Wird Channing Tatum heute Abend wirklich für Schnappatmung bei den weiblichen Fans sorgen? All das erfahrt ihr hier - in unserem Live-Ticker zum Finale von GNTM 2019.