GNTM-Finale: Gewinnerin gekürt - doch alle interessieren sich nur für eine Entdeckung im Publikum

Lustige Reaktionen im Netz

+ © Screenshot Instagram / heidiklum Die GNTM-Reise 2018 ist vorbei: Model-Mama Heidi Klum hat am Donnerstagabend ihre Entscheidung getroffen. © Screenshot Instagram / heidiklum

Im ISS Dome in Düsseldorf hat Heidi Klum am Donnerstagabend Germany‘s Next Topmodel gekürt. Ein spezieller Gast saß im Publikum.