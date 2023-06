GNTM-Fans diskutieren über Siegerin Vivien: „Heidi wollte auf Krampf, dass ein Curvy-Model gewinnt“

Von: Volker Reinert

Das GNTM-Finale 2023 ist vorbei. Am Donnerstag (15. Juni 2023) kürte Topmodel Heidi Klum (50) zum bereits 18. Mal „Germany‘s next Topmodel“ auf ProSieben. Doch nicht jeder Fan der Show ist mit der Siegerin – der ersten Curvy-Model-Gewinnerin Vivien (22) aus Koblenz zufrieden.

Köln – Auf der offiziellen Instagram-Seite von „Germany‘s next Topmodel“ mit 963.000 Followern (Stand: 16. Juni 2023) wird hitzig diskutiert. Stand die diesjährige Staffel bereits zum zweiten Mal unter dem Motto „Diversity“ (deutsch: Diversität), fragen sich zahlreiche Fans, ob die Siegerin Vivien nicht aufgrund dessen gewonnen habe.

GNTM in der Fan-Kritik auf Social Media

Heidi Klum wagte etwas im deutschen TV, was in der Model-Welt lange Zeit nicht für möglich gehalten wurde. Das klassische Schönheitsideal zu sprengen und nicht nur nach einem Model mit den Maßen 90-60-90 zu suchen. Zu sehen war das beispielsweise auch mit der Teilnahme von Best-Ager-Models in der Show. Das heißt: Bei einer Bewerbung für GNTM ist ein Alterslimit nicht mehr vorgegeben. Doch sollte seitdem auf Krampf eine Teilnehmerin gewinnen, die zum „Diversity“-Thema passt? Das sehen zumindest zahlreiche GNTM-Fans so.

Auf Instagram häufen sich die Kommentare: „Heidi wollte auf Krampf, dass ein Curvy-Model gewinnt“, „Germany‘s next Topmodel ist...das Wort Diversity“, „Schade, diese gezwungene ‚Diversity‘ hat dieses Jahr vielen Kandidatinnen die Siegeschance gekostet“ und „Na bitte, da hat Heidi ihr Curvy Model auf Biegen und Brechen bekommen.“

Das sind die bisherigen 18 Siegerinnen von GNTM: 1. Staffel (2006) Lena Gercke 2. Staffel (2007) Barbara Meier 3. Staffel (2008) Jennifer Hof 4. Staffel (2009) Sara Nuru 5. Staffel (2010) Alisar Ailabouni 6. Staffel (2011) Jana Beller 7. Staffel (2012) Luisa Hartema 8. Staffel (2013) Lovelyn Enebechi 9. Staffel (2014) Stefanie Giesinger 10. Staffel (2015) Vanessa Fuchs 11. Staffel (2016) Kim Hnizdo 12. Staffel (2017) Céline Bethmann 13. Staffel (2018) Oluwatoniloba „Toni“ Dreher-Adeguna 14. Staffel (2019) Simone Kowalski 15. Staffel (2020) Jacqueline „Jacky“ Wruck 16. Staffel (2021) Alex Mariah Peter 17. Staffel (2022) Lou-Anne Gleissenebner 18. Staffel (2023) Vivien Blotzki

Vivien gewinnt das Finale von GNTM 2023

Da Finalistin Selma (18) die meisten Jobs in der Staffel ergattern konnte und als haushohe Favoritin galt, empfinden viele GNTM-Zuschauer die Entscheidung von Klum, Vivien als Siegerin zu krönen, für unbegreiflich. Heidi Klum erwähnte in ihrer Show des Öfteren, dass ein Model ohne Job kein richtiges Model sei. Vivien konnte die Kunden in der diesjährigen Staffel nicht überzeugen und zog mit null Jobs ins Finale - und gewann trotzdem.

In den sozialen Netzwerken gibt es allerdings nicht ausschließlich negative Stimmen. So lautet ein Kommentar: „Kritik an der Sendung und Art und Weise des Ablaufs, ja. Aber doch bitte nicht an Vivien. Auch wenn man nicht für sie war, bitte fair bleiben. Herzlichen Glückwunsch.“ Bleibt abzuwarten, ob der Koblenzerin eine erfolgreiche Model-Karriere gelingt. Einen Tag vor dem Finale von GNTM sprang Kandidatin Cassie Cassau als Backstage-Moderatorin ab. Verwendete Quellen: Instagram/germanysnexttopmodel