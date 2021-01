GNTM 2021: Heidi Klum stolz auf Lenis nächsten Karriereschritt

Nachdem Leni Klum zuletzt öffentlich harsch kritisiert wurde, herrscht nun wieder eitel Sonnenschein: Mutter Heidi feiert die 16-Jährige für ihr nächstes Shooting.

Los Angeles – Jahrelang hielt Heidi Klum, die ab dem 4. Februar wieder an jedem Donnerstagabend im Rahmen des ProSieben-Erfolgsformates „Germanys Next Topmodel“ wieder eine Siegerin sucht, ihre Tochter Leni aus der Öffentlichkeit heraus. Das änderte sich mit einem Fotoshooting von Mutter und Tochter für die deutsche Ausgabe der Vogue, auf deren Januar/Februar-Cover Heidi und Leni Klum gemeinsam zu sehen sind.

Nach diesem Shooting hagelte es für Leni Klum krasse Kritik von Marco Sinervo*. Der Geschäftsführer der Agentur MGM Models ließ kein gutes Haar an der 16-Jährigen und erklärte, Leni sei kein Topmodel, sondern nur „ein Mädchen von nebenan“ und werde, wenn überhaupt nur Karriere machen, weil sie Heidi Klums Tochter ist. Comedian Oliver Pocher warf derweil „Model-Mama“ Heidi vor, ihr sei die Vermarktung ihrer Tochter wichtiger als deren Jugend*. Und Leni? Die steht unbeirrt bei ihrem zweiten großen Shooting vor der Kamera – und sorgt so dafür, dass ihre Mutter via Instagram ihren Stolz nicht zurückhalten kann*. // *nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.