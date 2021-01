GNTM 2021: Heid Klum holt ihren Schwager als Gastjuror in die Show

Die neue Staffel von Germanys Next Topmodel wird zum Familientreffen. Nach Heidi Klums Tochter Leni mischt nun auch Schwager Bill Kaulitz mit – als Gastjuror.

Berlin – Noch ist die neue Staffel von Germanys Next Topmodel nicht gestartet. Am 4. Februar geht es los, ihre neuen „Meeedchen“ hat GNTM-Chefin Heidi Klum unlängst bereits vorgestellt*. Und auch sonst sind einige Dinge, die im Laufe der Show in diesem Jahr passieren werden, schon klar: Natürlich wird es wie immer das legendäre Umstyling sowie jede menge „Walks“ und Foto-Shootings geben.

Mit von der Partie sein wird in der neuen GNTM-Staffel auch Heidis Tochter Leni Klum. Welche Rolle oder Position die 16-Jährige, die gerade erst auf dem Laufsteg die Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin eröffnen durfte*, einnehmen wird, ist noch unklar. Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz steuert zusammen mit Zwillingsbruder Bill und der gemeinsamen Band Tokio Hotel den Titelsong bei. Doch Bill Kaulitz bekommt nach 2014 zum zweiten Mal auch noch eine andere Aufgabe bei GNTM*.// *nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.