GNTM (ProSieben): Bittere Erfahrung – das passierte Klum-Kandidatin Sarah

Sarah aus Kaiserslautern zählt zu den Kandidatinnen, die bei GNTM noch im Rennen sind. Die 22-Jährige hat ein schweres Schicksal hinter sich.

Berlin – Auf den ersten Blick sieht Sarah aus wie jede andere junge Frau auch: hübsch und zufrieden. So wie ihre Mit-Kandidatinnen bei der 16. Staffel der ProSieben-Erfolgsshow „Germany‘s Next Topmodel“ auch. Doch der schöne Schein trügt. Die 22-Jährige zählt zu den Kandidatinnen von GNTM-„Model-Mama“ Heidi Klum, die in ihrem noch jungen Alter schon viel erlebt haben und ein Schicksal hinter sich bringen mussten.

So wie zum Beispiel die aus dem Syrien-Krieg geflüchtete Soulin*. Oder aber die 21-Jährige Maria aus Flensburg, die die erste gehörlose Kandidatin ist, die an GNTM teilnimmt* und in der ersten Folge von Heidis Tochter Leni, die der Gebärdensprache mächtig ist, etwas übersetzt bekam. Sarahs dunkle Vergangenheit hat mit ihrer letzten Beziehung und ihrem damaligen Freund zu tun*, mit dem sie fünf Jahre lang zusammen war. // *nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.