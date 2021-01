GNTM: Erste gehörlose Kandidatin kämpft um den Topmodel-Sieg

Maria will Deutschlands erste gehörlose Topmodel-Siegerin werden.

Marie, die in der 16. Staffel „Gemany’s next Topmodel“ um die ProSieben-Krone kämpft, zeichnet sich durch ein ganz besonderes Merkmal aus: Sie ist gehörlos.

Berlin - Diversity wird in der 16. Staffel „Germany‘s next Topmodel“, die am 4. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben startet, großgeschrieben. Unter den 31 GNTM-Kandidatinnen sind farbige Frauen, eine Transfrau, Curvy Models, Petit-Models und eben Marie, die die erste gehörlose Model-Anwärterin ist.

Mit viel Mut, Gebärdensprache und einem Dolmetscher an ihrer Seite, will die hübsche Blondine nicht nur eine Inspiration für andere junge Frauen sein, sondern die erste Gehörlose in Deutschland sein, die sich einen Namen mit Model-Business macht. // nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.