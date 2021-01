GNTM 2021: Heidi Klum stellt Top 24 vor – das fällt auf

Nun steht sie fest, die Top 24 der neuen GNTM-Staffel. Via Instagram zeigt Heidi Klum ihre Nachwuchs-Models. Einiges sticht direkt ins Auge.

Berlin – Am 4. Februar 2021 startet die nunmehr 16. Staffel von „Germany´s next Topmodel*“. Wie immer mit dabei: Heidi Klum, Top-Model und das Gesicht der ProSieben-Castingshow. Auf Instagram hat die Blondine nun eine Fotostrecke von Star-Fotograf Rankin geteilt, die zeigt, welche Mädels zu den Top 24 von GNTM gehören. Während Klum sich im roten Abendkleid präsentiert, kommen die Nachwuchs-Models im unschuldigen Weiß daher. Darüber berichtet nordbuzz.de*.

Einige Details fallen direkt auf: Heidi Klum scheint vermehrt auf brünett zu setzen, Kandidatinnen mit blonder Haarfarbe sind eindeutig in der Unterzahl. Trotz vollmundiger Ansagen aus der Vergangenheit, auch auf Curvy-Models setzen zu wollen, fehlt eine kurvigere Dame unter den GNTM-Mädels. Zudem fehlt ein Model mit Tattoos, dies hatte es erst in der 15. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ gegeben. // *nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.