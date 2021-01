GNTM 2021 (ProSieben): Schreckliche Diagnose - Chanel lag im Koma

Chanel ist eine der Kandidatinnen, die in der 16. Staffel „Germany‘s next Topmodel“ um die ProSieben-Krone kämpft. Doch hinter ihr liegen harte Jahre.

Berlin - Chanel ist eine von 31 Kandidatinnen, die ab dem 4. Februar in der 16. Staffel „Germany‘s next Topmodel“ um die ProSieben-Krone kämpft. Doch hinter dem Schützling von Heidi Klum liegen harte Jahre.

Im Alter von acht Jahren wurde bei ihr die chronisch-entzündliche Darmerkrankung Morbus Crohn falsch diagnostiziert. Lange Zeit lag die hübsche GNTM-Kandidatin auf der Intensivstation im Koma und musste um ihr Leben kämpfen. Noch heute erinnern Narben an den Füßen und Armen Chanel an diese Zeit. Doch mittlerweile hat sie gelernt, zu ihrer Vergangenheit und ihrem Körper zu stehen und will mit ihrer Geschichte anderen jungen Frauen Mut machen.