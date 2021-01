GNTM: ProSieben-Überraschung - diese Gastjuroren sind dabei

Es ist offiziell! Heidi Klum enthüllte auf Instagram die Namen der Gastjuroren und Promi-Gäste, die bei der 16. GNTM-Staffel dabei sind.

Berlin - Bald ist es so weit. Am 4. Februar startet um 20:15 Uhr auf ProSieben die 16. Staffel „Germany‘s next Topmodel“. Nachdem Heidi Klum und die ProSieben-Crew monatelang ein Geheimnis daraus gemacht hatten, welche Gastjuroren für die 16. Staffel an den Start gehen, gab es nun einen Lichtblick.

Auf Instagram veröffentlichte die Model-Mama einen kurzen GNTM-Clip und verriet so die ersten Namen der Gastjuroren und Promi-Gäste. Vor allem ein Name dürfte bei treuen Topmodel-Fans für Verwunderung sorgen.