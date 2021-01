GNTM 2021: ProSieben-Produktion wegen Corona in Drehpause

Am 4. Februar startet die 16. GNTM-Staffel. Zuvor mussten die ProSieben-Dreharbeiten wegen einem Corona-Vorfall unterbrochen werden.

Berlin - Das Warten hat bald ein Ende, in wenigen Wochen startet die 16. Staffel „Germany‘s next Topmodel“ auf ProSieben - natürlich nicht ohne Model-Mama Heidi Klum. Nun wird die Vorfreude auf die kommende GNTM-Staffel allerdings durch einen Vorfall am Set getrübt.

Trotz engmaschigem Hygiene-Konzept und strengen Sicherheitsmaßnahmen wurden insgesamt neun Personen am „Germany‘s next Topmodel“-Set positiv auf das Coronavirus getestet, sodass die ProSieben-Produktion kurzerhand eine Drehpause einlegen musste. // nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.