GNTM (ProSieben): Fans irritiert – wo ist Ricarda abgeblieben?

Die GNTM-Fans sind verwirrt. In der Auftaktfolge der neuen Staffel war von Kandidatin Ricarda keine Spur? Was hat es damit auf sich?

Berlin – Da haben die Fans von „Germany’s Next Topmodel*“ nicht schlecht gestaunt: In der ersten Folge der neuen GNTM*-Staffel hat eine Kandidatin gefehlt. Die Rede ist von Nachwuchs-Model Ricarda. Im Trailer zur ProSieben-Castingshow war die 21-Jährige zwar zu sehen, in der ersten Episode fehlte sie jedoch. Das Rätselraten ist groß, wo ist sie nur abgeblieben? Auf dem offiziellen Instagram-Account der Unterhaltungssendung wurde die Studentin kurz nach Ende der ersten Folge als „ausgeschieden“ betitelt.

Mittlerweile wurde dieser Post wieder offline genommen, zu groß waren wohl die Irritationen der GNTM-Fans. Das Rätsel ist damit aber natürlich längst nicht gelöst. Am Ende von Folge eins sprach GNTM-Chefin Heidi Klum von ihrer Top 25, also den besten Nachwuchs-Models der diesjährigen Staffel. Auf den Promo-Bildern, die im Rahmen der zweiten Folge entstehen, sind jedoch nur 24 Kandidatinnen zu sehen. GNTM-Teilnehmerin Ricarda fehlt*, zum Auftakt war sie nicht einmal zu sehen. Laut ProSieben soll die neue GNTM-Folge Aufklärung geben. Endlich, werden sich die Fans denken. * nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.