GNTM 2021: Shootings und Catwalk - so hart wird Staffel 16

Achtung, Spoiler-Alarm! Auf die diesjährigen „Germany‘s next Topmodel“-Kandidatin warten knallharte Shootings und atemraubende Catwalks.

+ Heidi Klum hat für ihre „Meedchen“ knallharte Shootings in Petto © Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Berlin - Die 16. Staffel „Germany‘s next Topmodel“ steht in den Startlöchern. Doch in diesem Jahr ist aufgrund der Coronoavirus-Krise alles anders! Neben einem neuen GNTM-Konzept und neuen Gastjuroren wartet ein engmaschiges Hygiene-Konzept auf Heidi Klum und ihre „Meeeedchen“.

Doch das soll der am 4. Februar startenden Staffel keinen Abbruch tun. Um die GNTM-Kandidatinnen bestmöglich auf das knallharte Model-Business vorzubereiten, hat ProSieben ganz tief in der Trickkiste gewühlt und knallharte Shootings und atemraubende Catwalks aus dem Hut gezaubert. Eines ist gewiss: Langweilig wird es in der 16. Staffel „Germany‘s next Topmodel“ mit Sicherheit nicht. // nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

