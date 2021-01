GNTM: Girl-Power – das sind Heidi Klums 31 Kandidatinnen

Der Termin des Staffelstarts stand schon länger fest, auch Gastjuroren wurden bekanntgegeben. Jetzt ist klar, wer die 31 Kandidatinnen bei GNTM 2021 sind.

Berlin – Es ist alles soweit angerichtet – und die große Show kann losgehen: Ab dem 4. Februar sucht Heidi Klum in ihrem ProSieben-Erfolgsformat „Germanys Next Topmodel“ in der mittlerweile 16. Staffel wieder nach einer Siegerin. Neben Heidis eigener Tochter Leni Klum, über deren Rolle bei GNTM es immer noch keine genaueren Informationen gibt, wird diesmal auch Bill Kaulitz mit von der Partie sein. Dass ihr Schwager, ebenso wie die beiden Fotorafen Ellen von Unwerth und Rankin sowie Designer Thiery Mugler als Gastjuror mit dabei sind, verriet Heidi Klum via „Instagram“*.

In dem sozialen Netzwerk postet die „Model-Mama“ so oder so, was das Zeug hält. Sehr zum Unwohlsein ihres eigenen Vaters: Günther Klum ist enttäuscht*, dass Heidis Post die nötige Seriosität fehlt. Das aber dürfte die GNTM-Chefin derzeit auch nur am Rande interessieren, schließlich steckt sie doch mitten in den durch Corona zuletzt unterbrochenen Dreharbeiten für die neue Germanys Next-Topmodel-Staffel, deren 31 Kandidatinnen inzwischen feststehen* und veröffentlicht wurden.